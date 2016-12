Briefe ans Christkind ...

SSP Latsch - Projekt - Jedes Jahr vor Weihnachten zerbrechen wir uns den Kopf, was wir alles auf unseren Wunschzettel für das Christkind schreiben wollen. Dabei vergessen wir manchmal, worum es in der Adventszeit und zu Weihnachten eigentlich geht.

Deshalb haben sich einige Kinder des SSP Latsch heuer überlegt, dem Christkind noch einen weiteren Brief zu schreiben, in welchem wir uns für Dinge bedanken, die wir bereits haben. In welchem wir dem Christkind Fragen stellen, die uns schon länger beschäftigen. Außerdem haben wir versucht Wünsche für Dinge zu formulieren, die man nicht kaufen kann.....

Liebes Christkind,

ich danke dir, dass du mir immer mehr Geschenke bringst, obwohl ich sie nicht aufgeschrieben habe. Mich wundert, wie du das immer an einem Abend schaffst? Hast du Arbeiter, die dir helfen? Und was machst du eigentlich das restliche Jahr? Hast du Freunde?

Danke, dass ich so einen tollen und netten Bruder habe. Und natürlich tolle und nette Eltern.

Liebes Christkind,

danke, dass du mir immer tolle und schöne Sachen bringst.

Wie schaffst du es die ganzen Geschenke für die ganzen Kinder zu verteilen? Was machst du im Sommer? Ich habe mich schon immer gefragt, ob es dich gibt oder gibt es dich nicht?

Ich bin froh, dass es uns allen gut geht.

Liebes Christkind,

ich frage mich, ob es dich gibt oder nicht… Ich möchte dafür danken, dass es mir gut geht.

Am 22. Dezember um 17.00 Uhr in der Kirche feiert die ganze Schule ein Weihnachtsfest. Falls du Lust hast, kannst du mal vorbeischauen.

Liebes Christkind,

danke, dass es uns gut geht. Ich wollte dich fragen, ob du Freunde hast.

Übrigens, am 22. Dezember um 17.00 Uhr machen wir mit der Schule eine Weihnachtsfeier in der Kirche. Wenn du Lust hast, kannst du beim Fenster hineinschauen.

Danke, dass ich eine tolle Kusine habe und dass ich gesund bin.

Liebes Christkind,

danke, dass es uns allen gut geht! Wie schaffst du es eigentlich so vielen Kindern an nur einem einzigen Abend so viele Geschenke zu bringen? Hast du auch Freunde?

Wir machen am 22. Dezember um 17.00 Uhr in der Kirche eine Weihnachtsfeier. Wenn du Zeit hast, kannst du ja durch ein Fenster zuschauen.

Liebes Christkind,

danke, dass meine Eltern und Geschwister gesund sind. Bitte mach, dass der Onkel von meiner Mutter wieder gesund wird.

Christkind, wie schaffst du es eigentlich an einem Abend die ganzen Geschenke auszuteilen?

Meine Schwester und mein Bruder sind toll, danke!

Liebes Christkind,

ich wünsche mir, dass meine Großeltern noch lange leben. Weil sonst wären mein Bruder und ich traurig, wenn sie nicht mehr da sind. Danke, dass mein Bruder und ich ein kleines Geschwisterchen bekommen. Und danke, dass wir so tolle Eltern haben.

Liebes Christkind,

ich danke dir, dass meine Familie gesund ist und dass du mir jedes Jahr Geschenke bringst.

Wie schaffst du es in einer Nacht alle Geschenke auszuteilen? Oder kannst du zaubern?

Liebes Christkind,

ich danke dir für die vielen Geschenke jedes Jahr. Wie schaffst du das nur?

Außerdem bin ich dankbar für meine lieben Eltern.

Liebes Christkind,

ich danke dir für den Weihnachtszauber, den du jedes Jahr mitbringst. Vielleicht bringst du mit den Geschenken heuer ja auch Schnee!

Wie schaffst du es in einer Nacht alle Geschenke auszuteilen? Und wie weißt du welches Geschenk wem gehört?

Ich wünsche mir, dass arme Kinder, die keine Spielsachen haben auch welche bekommen.

Danke, dass du es uns zu Weihnachten gut gehen lässt.

Liebes Christkind,

ich wünsche mir, dass meine Urgroßtante noch ein bisschen leben kann.

Wie schaffst du das alles an einem Abend? Hast du Gehilfen?

Ich danke, dass ich einen Bruder und eine Schwester habe und dass, ich ich bin.

Liebes Christkind,

bitte schau in den Ländern, wo Krieg ist vorbei und zeige den Armen, dass man die Hoffnung nie aufgeben darf.

Darf ich dich etwas fragen? Möchtest du am 22. Dezember um 17.00 Uhr in die Kirche schauen? Da feiern wir Weihnachten.