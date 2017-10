Der Franz Tumler Literaturpreis 2017 geht an Julia Weber

Laas blickt in die Gegenwart und in die Zukunft der zeitgenössischen Literatur. Der mit 8.000 Euro dotierte Franz Tumler Literaturpreis wird alle zwei Jahre an Autoren von Debütromanen vergeben. Eine hochkarätige Jury wählt die Romane aus, lässt von den Autoren vor großem Auditorium vorlesen, diskutiert über Sprache, Inhalt, Stil und Wirkung und ist für die Preiszuteilung verantwortlich. Das vom Bildungsausschuss unter Präsident Wilfried Stimpfl und von Kurator Ferruccio Delle Cave ausgearbeitete Konzept wird in Laas von allen mitgetragen - und zieht mittlerweile weite Literatur-Kreise.

Julia Webers Roman „Immer ist alles schön“ hat überzeugt und die junge Autorin hat sich über den Preis gefreut. Im Rahmen einer schönen Feier in der Marx-Kirche von Laas wurden der Franz Tumler Literaturpreis 2017 vom Jurymitglied Manfred Pabst (Bild rechts), bis vor kurzem Kulturleiter der NZZaS“, mit viel Spannung verkündet und von BM Andreas Tappeiner symbolisch in Form einer Marmorplatte überreicht. Die Jury des Tumlerpreises 2017 prämiert ein Werk, das sich durch seine funkelnde Sprache und seinen Rhythmus ebenso auszeichnet wie durch seine Welthaltigkeit und Dringlichkeit, seinen feinen Humor und sein virtuoses Spiel mit verschiedenen Erzählperspektiven. Der Roman handelt von zwei Geschwistern, die sich um ihre unstete alleinerziehende Mutter kümmern und in diesem Prozess eine faszinierende Gegenwelt aufbauen. Das Buch ist ein beklemmendes Kammerspiel und das Zeugnis einer Geschwisterliebe, wie man sie in der Gegenwartsliteratur sonst nicht findet.

Der Publikumspreis, von den Lesern über die Vinschger Bibliotheken ermittelt, geht an Stephan Looses Roman „Ein Fauler Gott“. (eb)