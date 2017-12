Benefizkonzert „Einklang and Friends“ für eine schönere Welt

Schluderns - Die Gruppe Einklang und ihre Freunde laden heuer wiederum zum Benefizkonzert in Memoriam Martina Sapelza – Matschgi. Es findet am Samstag, den 9. Dezember mit Beginn um 20.00 Uhr im Schludernser Kultursaal statt. Träger ist die Heimatbühne Schluderns.

Der Erlös geht heuer zum zweiten Mal an den VinziBus in Bozen, der tagtäglich abends ein warmes Essen an Obdachlose und andere bedürftige Menschen verteilt. Dass wiederum der VinziBus bedacht wird, hängt damit zusammen, dass sich Mitglieder der Gruppe Einklang begleitet von Vertreten der Heimatbühne bei der Essens-Ausgabestelle am Bozner Verdiplatz vergewissern konnten, das Geld die Bedürftigen erreicht. Es war der 9. Februar 2017 - ein bitterkalter Abend. An die 100 Menschen, Jugendliche, ältere Jahrgänge, einheimische Obdachlose und viele Flüchtlinge kamen aus der Dunkelheit zum Bus. Fast andächtig und dankbar nahmen sie eine warme Suppe, ein Brot, ein Joghurt, einen Tee entgegen und setzten sich damit an die Tische in der Halle der ehemaligen Tankstelle. Ein junger Schwarzer erzählte, dass er froh sei, ein Essen in den Händen zu halten, denn er habe bereits seit vier Tagen nichts mehr gegessen. Einige Menschen holten sich anschließend eine Decke und verschwanden damit wieder in die Nacht. An diesem Tag reichten die vorhandenen Decken nicht für alle, die danach fragten. Es ist nur schwer zu ertragen, dass Menschen im reichen Südtirol auf der Straße leben und kaum etwas zu essen haben. Für viele Flüchtlinge deren Ziel nördliche Länder sind, wird Bozen angesichts der fast geschlossenen Grenze zur Sackgasse. Hinter jedem gestrandeten Menschen steht ein Schicksal. Das ehrenamtliche Mitarbeiterteam des VinziBus versucht zumindest deren Hunger zu stillen. Und das Team ist auf Spenden angewiesen. Jeder gespendete Euro ist ein Euro für die Menschlichkeit. (mds)