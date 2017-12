Glurnser Advent

Licht Düfte Klänge - Der Glunser Advent hat auch in der 17. Auflage nichts an Reiz verloren. Er punktet mit Autentizität, Urigkeit und Eigentümlichkeit. Der Glurnser Adventmarkt steht als geschätzter Kontrapunkt zu den kommerziellen Weihnachtsmärkten in den großen Städten. Viele kamen mit Bussen aus dem oberitalienischen Raum.



In Scharen strömten die Besucherinnen und Besucher in die kleine mittelalterliche Stadt und genossen das einzigartige Ambiente bei Kerzen, Düften, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Klängen. An den Marktständen herrschte reges Treiben. Die Menschen flanierten durch die Gassen, bestaunten den Ideenreichtum, die vielen kleinen kunsthandwerklich angefertigten Dinge und ließen sich von der Fülle an Handgemachtem inspirieren. (mds)