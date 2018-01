130 Abschlussdiplome

Schlanders/Landesberufsschule - In einem feierlichen Rahmen und unter Anwesenheit von Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurden im Kulturhaus Schlanders 130 Diplome an Gesellen und Gesellinnen und an Facharbeitern und Facharbeiterinnen vergeben.

Virginia Tanzer, die Direktorin der Landesberufsschule, konnte neben den Schülern und Schülerinnen und deren Eltern auch viele Handwerker, Lehrpersonen und Vertreter des LVH, des Unternehmerverbandes, sowie LR Philipp Achammer und BM Dieter Pinggera begrüßen.

In einer sehr persönlichen Ansprache erzählte die Direktorin über ihren eigenen beruflichen Werdegang, die Selbstzweifel, aber auch die Erfolge und Freuden in der Zusammenarbeit mit vielen jungen Menschen. Sie gratulierte den Schulabgängern und sprach ihnen Mut zu und forderte sie auf den eigenen Weg zu gehen und die eigenen Träume zu realisieren. Landesrat Achammer betonte in der Festansprache den Wert der technischen Ausbildung und wie wichtig Fachkräfte für die Südtiroler Wirtschaft sind. Die Vertreter des Handwerker- und Unternehmerverbandes lobten die gute Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule, gratulierten den Schulabgängern und forderten sie auf nach der Grundausbildung sich ständig weiterzubilden und neugierig zu bleiben, denn „für das Glück muss man etwas tun, es fällt einem nicht in den Schoß“. Anschließend wurden die Abschlussdiplome an die Abgänger der einzelnen Fachbereiche Metalltechnik, Steinbearbeitung, sowie Bautechnik vergeben. Besonders lobend hervorgehoben wurden fünf Schüler, die die Schule mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben: Elia Jörg, Hannes Pircher, Manuel Peintner, Alexander Taschler und Richard Tasser. Die Schuldirektorin erwähnte auch jene Schüler, die bei der Berufsweltmeisterschaft teilnahmen. Die Diplomübergabefeier wurde musikalische umrahmt von Patrick Strobl aus Schlanders, dem Bandleader der Gruppe Mainfelt. Zum Abschluss gab es noch ein reichhaltiges Buffet, gesponsert von der Baugruppe im LVH. (hzg)