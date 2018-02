Fasching im Vinschgau

Schlanders

Foschingsumzug

Auf 15 Faschingsgruppen waren die 350 Teilnehmer des Schlonderser Foschingsumzugs aufgeteilt. Die Themen trugen unter anderem Lokalkolorit: Der Marmor oder die Pestizide haben bei den zahlreichen Zuschauern für Schmunzeln gesorgt. Fotos: Gianni Bodini und Leonardo Pellissetti

Laatsch

Spritzn isch gsunt

Bunt, lustig und kritisch zeigte sich Laatsch am Fosnochtssunnta. Mit Einaktern beim Umzug wurden BM Veith und die Pestizid-Hysterie, der Impfzwang und vieles andere auf die Schippe genommen. Das närrische Treiben endete in Laatsch erst mit dem „Fosnochts-Begräbnis“ am Aschermittwoch.

Prad am Stilfserjoch

Viel Zussl, viel Korn

Das Zusslrennen am Unsinnign Pfinsta ist der Höhepunkt der Fosnocht in Prad. Eine Bauerngesellschaft und Zusseln bevölkern das Dorf. Die Zusseln symbolisieren den Frühling. Ihr Schellen-Lärm soll die Kräfte des Frühlings wecken. „Viel Zussl, viel Korn“, heißt es.