Eine coole Schule....

Fachschule für Hauswirtschaft/Kortsch - ... ist die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Kortsch. Die Argumente für das diesjährige Motto am Tag der offenen Tür hatte man gleich im Eingangsbereich positioniert:

Wir sind eine coole Schule, weil wir die Welt gesünder machen, weil wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen, weil wir wissen, wie die Welt funktioniert, weil das bisschen Haushalt für uns kein Problem ist, weil Tischkultur kein Fremdwort für uns ist, weil wir das Beste aus uns herausholen... In die Fachschule kamen auch heuer unzählige Besucherinnen und Besucher, verkosteten neue interessante Kreationen – Weinmarmelade etwa - , bestaunten die unbändige Kreativität, holten sich Informationen, etwa wie Flecken einfach entfernt werden können. Der Tag der offenen Tür, das muss man den Lehrpersonen und Schülerinnen lassen, ist jedes Jahr ein Fest für die Sinne, und dass sich die Besucher dicht an dicht drängen, ist auch als Wertschätzung zu verstehen: Für eine Schule, die Wissen erlebbar macht und ein wichtiger Baustein in der Schullandschaft des Vinschgaus ist. (ap)