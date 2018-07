Goaßlschnöller feiern

von Heinrich Zoderer

Im Jahre 1993 hat Gilbert Stillebacher mit einigen Gleichgesinnten in Prad den Verein der Goaßlschnöller gegründet.

In der Zwischenzeit hat der Verein 69 Mitglieder zwischen 4 und 65 Jahren. Seit 10 Jahren sind auch Frauen dabei. Stillebacher ist immer noch der Obmann, seit Herbst letzten Jahres auch der Landesobmann der Goaßlschnöller mit insgesamt 800 aktiven Mitgliedern in rund 40 Vereinen. Um das 25-Jahr-Jubiläum gebührend zu feiern, wurde am 24. Juni auf dem Countrygelände in der Sportzone Prad eine Jubiläumsmeisterschaft organisiert. 350 Goaßlschnöller, davon rund 100 Frauen von über 20 Vereinen aus dem ganzen Land, traten im Einzelwettkampf, bzw. als 2er, 3er oder 4er Gruppe gegeneinander an. Vom 11:30 bis nach 17:00 wurde in den verschiedenen Kategorien mit der Goaßl auf dem Sportplatz geschnöllt. 30 Sekunden dauerte ein Auftritt. Eine 7-köpfige Jury von Goaßlschnöllern aus allen sieben Bezirken musste die Auftritte bewerten und dabei die Körperhaltung, den Takt, die Lautstärke und die Ausdauer berücksichtigen. Die „Goaßl“ ist das wichtigste Instrument der Hirten beim Viehtreiben, aber auch um sich zu verständigen. Das Goaßlschnöllen hat sich in letzter Zeit zu einer Sportart mit festen Regeln entwickelt. Bei Dorf- und Almfesten, Tiroler Abenden, Kirchtagen, bei Märkten, Almabtrieben und Faschingsumzügen sind heute auch die Goaßlschnöller präsent. Sie treten in ihrer einheitlichen Kleidung auf und zeigen ihr Können. Die Prader Goaßlschnöller präsentieren sich mit weißem Hemd, Lederhose und blauem Schurz. Die 8-jährige Hanna Pircher aus Schlanders war bei der Jubiläumsmeisterschaft die jüngste Teilnehmerin, Kargruber Hans, geb. 1930 aus Taisten bei Welsberg, war mit seinen 88 Jahren der älteste Teilnehmer. Neben der Jubiläumsmeisterschaft gab es auf dem Festgelände ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Musik, vielen Spielen und Auftritten der Prader Schuhplattler. Der nächste große Auftritt der Südtiroler Goaßlschnöller ist bei der 19. Landesmeisterschaft am 21. Juli auf dem Festplatz Unterinn am Ritten.