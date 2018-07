Festliche Diplomübergabe

Fürstenburg - Den Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Fürstenburg und der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Kortsch wurden kürzlich im Rahmen einer gemeinsamen Feier in der Fürstenburg die Diplome übergeben.

Den Auftakt bildete ein Aperitif in altbewährter Form mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten. Dazu spielte die hauseigenen Burgkapelle. Beim anschließenden Festakt konnten die Direktorin Monika Aondio und ihr Stellvertreter und Schulleiter in Kortsch, Martin Unterer zahlreiche Familienmitglieder und Ehrengäste, aus der Politik, den Bereichen Land- und Forstwirtschaft und andere begrüßen. Aondio zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch, den die beiden Fachschulen kontinuierlich erfahren, und sie dankte allen, die sich in den Dienst einer fundierten, theorie- und praxisbezogenen Ausbildung der Jugendlichen stellen. Diese erwerben an beiden Schulen ein optimales Rüstzeug für ihre späteren Berufswege. Auch der Weg zur Matura ist mittlerweile geebnet worden.

Nach dem Wortgottesdienst, zelebriert von Pater Urs Maria aus dem Kloster Marienberg, und einer Diashow-Rückblende auf die vielen Aktivitäten im Laufe des vergangenen Schuljahres, konnten die Absolventinnen und Absolventen der dritten und vierten Klassen ihre Berufsbefähigungsnachweise beziehungsweise ihre Berufsbildungsdiplome in ihren Händen halten. Als Klassenbeste freuten sich Julia Thöni und Annalena Zischg (Fachschule Kortsch) und Julian Tappeiner (Fachschule Fürstenburg) über einen Geldpreis des Südtiroler Bauernbundes. Den Abschluss bildete ein köstliche zubereitetes Mittagessen, bei dem die Geselligkeit gepflegt und Abschied genommen wurde. (mds)