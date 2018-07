Flurnamen am Laaser Sonnenberg

Tanas - Immer wieder gibt es von Seiten der Bevölkerung Anregungen oder es besteht großes Interesse daran, dass die Flurnamen aufgeschrieben, dokumentiert und für zukünfltige Generationen festgehalten werden. In den Fraktionen Tanas und Allitz wurde diesem Ansinnen Rechnung getragen.

von Ludwig Fabi

Flurnamen stellen als immaterielles Kulturgut einen unermesslichen Wert dar, denn sie sind identitätsstiftend und Bedeutungsträger, denn über die Namen können wir erforschen, woher wir kommen und was uns vereint.

In den Fraktionen Tanas und Allitz im Laaser Gemeindegebiet haben sich Raimund Niederfriniger und Franz Telser bereits vor Jahren auf den Weg gemacht, Flurnamen zu sammeln und festzuhalten. Zu diesem Zweck wurden Vorträge abgehalten, Flurnamenwanderungen organisiert und unzählige Gespräche mit Ansässigen und Fachleuten geführt. Das Ergebnis dieser Recherchearbeit liegt nun vor. Es beinhaltet eine umfassende Kartierung der Flurnamen am Sonnenberg im Gemeindegebiet von Laas samt Einbindung aller eingetragener Wanderwege. Visualisiert werden die gesammelten Flurnamen auf zwei großformatigen Tafeln, welche für die Fraktion Allitz an der Feuerwehrhalle und für die Fraktion Tanas am Schulgebäude angebracht werden. Zudem kann in der öffentlichen Bibliothek Laas jede/r BürgerIn bei Interesse Einsicht in das entsprechende Kartenmaterial nehmen. Aber auch für Rettungskräfte, Wanderer und Naturfreunde stellen die Karten eine Bereicherung und Orientierung dar. Mit dem Druck und der Anbringung der Karten konnte ein weiterer Baustein im Rahmen der Sonnenberger Gespräche gesetzt werden, die darauf abzielen, die Dörfer Tanas und Allitz und nicht zuletzt den Lebensraum Vinschger Sonnenberg aufzuwerten. Inhaltlich begleitet wurden Niederfriniger und Telser von den zuständigen Landesämtern der Autonomen Provinz Bozen, die Druckkosten finanzierten die Raiffeisenkasse Laas und der Bildungsausschuss Laas.