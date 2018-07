GRILLZEIT 5

Bali-Spieße auf gegrilltem Obstsalat

Für 4 Portionen

Spieße vom Metzger besorgen

(Bali-Spieße gibt es in der Metzgerei Leggeri Schlanders)

Für den Obstsalat:

1 Baby-Ananas

1 Mango

2 Pfirsiche

½ kleine Wassermelone,

wenn möglich ohne Kerne

abgeriebene Schale und Saft

von 2 unbehandelten Limetten

1 EL brauner Zucker

50 g feiner Rucola

Für die Vinaigrette:

50 g Ingwer

1 - 2 Schalotten

1 rote Chilischotte

2 EL geröstete Erdnüsse

2 - 3 EL Erdnussöl

1 - 2 EL weißer Balsamico

feines Salz

Chili aus der Mühle

Zubereitung

- Den Grill für direkte/indirekte mittlere Hitze vorbereiten. Den Grillrost fetten und die Spieße mit geschlossenem Deckel bei indirekter Hitze (160 - 180 Grad Celsius) 5 Minuten grillen. Die Hitze erhöhen und auf direkte Hitze wechseln. Den Rost erneut fetten und die Spieße mit geschlossenem Decke bei direkter Hitze (ca. 200 Grad Celsius) ca. 5 Minuten rundum grillen.

- Für den Salat Ananas schälen und halbieren, Stunk entfernen und in Scheiben schneiden. Die Mango schälen und in Streifen vom Kern schneiden. Die Pfirsiche waschen, halbieren und entkernen. Die Melone gegebenenfalls schälen und in Scheiben schneiden. Limettenschale und -saft mit Zucker verrühren und das Obst damit bestreichen. Den Grillrost festen und das Obst offen bei direkter Hitze grillen, bis ein Muster entsteht. Vom Grill nehmen und mundgerecht würfeln. Den Rucola verlesen, waschen und trocken schütteln.

- Für die Vinaigrette Ingwer und Schalotten schälen und würfeln. Chili halbieren und entkernen, waschen und würfeln. Ingwer, Schalotten, Chiliwürfel, Nüsse, Öl und Essig verrühren, mit Salz und Chili würzen. Vinaigrette mit Rucola und gegrilltem Obst mischen. Die Geflügelspiße Bali dazu reichen.

Experten-Tipp!!

Am besten gelingen Spiesse, wenn die Holzstäbchen vor dem Bestücken ca. 20 Minuten in Wasser eingelegt werden. So verkohlt das Holz nicht und die Spiesse bleiben schön stabil.

Quelle: Lafer - Meine besten Grill-Rezepte