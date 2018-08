„Mord am Unmöglichen“

Mals - Reinhold Messner ist bei seinem neuen Filmprojekt „Mord am Unmöglichen“ gleichzeitig Produzent und Regisseur. In drei Teilen will Messner die gesamte Geschichte des Alpinismus von 1786 bis heute erzählen. Eine Film-Location ist Mals.

von Erwin Bernhart

Und Aktschn“, ruft Reinhold Messner. Vier Männer bewegen sich über die kleine Brücke über die Puni hinter dem Peter Glückh-Platz, ein altes Spektiv, ein altes Barometer in der Hand, die Männer in Lodenhosen, Joppen oder Sarner, borchete Firta, genagelten Schuhen, Hüte.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Gipfel des Ortlers. Dort oben soll sich um diese Zeit das Psayrer-Josele befinden - der Erstbesteiger des Ortlers. Die Männer, eine zweite Szene, lesen am Barometer den Luftdruck ab, schauen mit dem Spektiv zum Gipfel, sie sind erregt, staunen, keifen, murmeln.

Messner gibt vor dem Drehen der Szenen nur knappste Anweisungen. „Spontan wirken die Szenen besser“, sagt Messner. Die Szene hat sich so ähnlich tatsächlich im September 1804 zugetragen. Von Mals aus ist die Erstbesteigung des Ortlers überwacht worden.

Im Dokumentarfilm von Reinhold Messner nimmt dieses Ereignis einen Platz unter vielen ein. Beim Nachstellen der Szenen, einige davon auch auf der Churburg, sind Laien-Schauspieler aus Mals aufgetreten: Sepp Punter, Hannes Plagg, Fabian Pircher und Leo Stocker. Die entsprechenden Requisiten hat der Malser Luis Weger aus seiner umfangreichen Alpin-Sammlung zur Verfügung gestellt. Reinhold Messner überwacht das „Umziehen“ auf dem Peter Glückh Platz. „Diese Schuhe gehen nicht“, sagt er knapp. Es sollten schon die Genagelten sein, die man 1804 eher getragen hat. Die Szene am Gipfel des Ortler war bereits Tage zuvor gedreht worden. Als Schauspieler für das „Psayrer Josele“ trat mit Benjamin Pfitscher ein echter Pseirer auf.

Organisiert hat die Schauspieler Markus Gamper vom „Der Kreis - Theater im Vinschgau“. Gamper hat auch die Bürokratie im Hintergrund bewältigt und er ist beim Drehen Ansprechpartner im Hintergrund. Der erste Teil seines Dokumentarfilmes ist den Erstbesteigungen gewidmet, nach dem alpinistischen Motto „möglich oder unmöglich“. Die damaligen „Unmöglichkeiten“ von Gipfelbesteigungen sind rasant gefallen - der Hype der Gipfelbezwingungen war groß. „Mord am Unmöglichen“ nennt Messner seinen Film. Ein zweiter Teil ist dem Tourismus am Everest, auch am Ortler gewidmet und der dritte Teil soll die heutige Zeit beleuchten, die Extreme im traditionellen Alpinismus - die Eigenverantwortung.

„Und Äktschn“, ruft Messner. Die Szene, in der die Männer mit dem Spektiv gebannt auf den Ortler starren, wird wiederholt.