Auftanzt für 40-Jahre Volkstanzgruppe Eyrs

Eyrs - Anfang September feierte die Volksztanzgruppe Eyrs ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum mit einem Fest der besonderen Art. Nach der Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche folgte ein sehr beeindruckender Einzug zum Dorfplatz, an dem auch Volkstanzgruppen aus Martell, Schlanders, Prad und Mals, sowie die Jugendvolkstanzgruppe Pfalzen und eine Volkstanzgruppe aus dem Fersental teilnahmen.

Am Dorfplatz wurde mit einem Walzer und 36 Tanzpaaren aufgetanzt. In den historischen Gemäuern der Moosburg, deren Wirtschaftsgebäude für den festlichen Anlass eigens geschmückt und hergerichtet wurde, fand der eigentliche Festakt statt. Nach Grußworten durch Bürgermeister Andreas Tappeiner, der Landesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaftt Volkstanz Monika Rottensteiner und dem Bezirksvertreter Norbert Kofler, wurde die Gründungsgeschichte der Volkstanzgruppe Eyrs vorgestellt und die Gründungsmitglieder geehrt. Dem ersten Auftritt anlässlich der Muttertags Feier 1979 folgte bis zum Jahre 2000 eine sehr rege Tätigkeit. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Volkstanzgruppe 2009 wieder aktiviert und erfreut sich seitdem großen Zuspruchs. Obmann Reinhard Zangerle verfasste gemeinsam mit einem Redaktionsteam eine reich bebilderte Broschüre, in welcher die Geschichte und Geschichten rund um die Volkstanzgruppe Eyrs nachgelesen werden können. Wer sich für die Pflege des Tiroler Tanzgutes und Brauchtums interessiert und gerne tanzt ist herzlich eingeladen, jeden Montag ab 20.00 Uhr zu den Proben der Volkstanzgruppe ins Kulturhaus nach Eyrs zu kommen. (lu)