Kinderkrebshilfe „Regenbogen“ freut sich über Spendensammlung

Partschins - Seit 20 Jahren sind die sechs Musiker und Freunde von JEREMY nun zusammen auf der Bühne!

„Wir wollten unseren runden „Geburtstag“ gebührend feiern und dabei auch etwas Gutes bezwecken“ sagt der immer noch sichtlich begeisterte Sänger Thomas Gruber.



Lokale Sponsoren, der Tourismusverein Partschins und die HGV-Ortsgruppe von Partschins unterstützten die Abhaltung des Konzertes in organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Am Samstag 15.09.18 öffnete der Hausherr Baron Sigmund von Kripp die Tore des idyllischen Innenhofes seines Schlossweinguts Stachlburg in Partschins. Zu Beginn erfolgte die Begrüßung der zahlreich erschienenen Zuhörer durch den Präsidenten der Kinderkrebshilfe Südtirol „Regenbogen“, Herrn Larcher Josef, gefolgt von einigen Worten des Hausherrn selbst. Was dann kam waren ca. 4 Stunden Live-Musik aus den Genres Rock, Pop, Blues & Funk, „performed“ von JEREMY und den Gastbands „Black Peter Liveband“, Lukas Augscheller von „Rooftop Acoustic“ und „Blues Project Band“. Die aus allen Ecken des Meraner Landes angereisten Gäste und Fans erlebten einen stimmungsvollen Spätsommerabend in unvergesslicher Atmosphäre. Ein gutes Glas Wein und eigens von Käsesommelier Andreas kreierte Käseplatten ergänzten das musikalische Erlebnis in kulinarischer Hinsicht. Durch das tatkräftige Mitwirken aller Beteiligten und Sponsoren, sowie die Gratis-Darbietung aller Musiker, konnte an diesem Abend ein beachtlicher Betrag an freiwilligen Spenden gesammelt werden, welche der Kinderkrebshilfe Südtirol „Regenbogen“ übergeben wurden.

„Wir sind sehr stolz auf diesen gelungenen Abend und möchten uns bei allen Helfern und den freiwilligen Spendern ganz herzlich bedanken.“

Kinderkrebshilfe Südtirol „Regenbogen“, Elvas Laugenstraße 24 – 39042 Brixen

IBAN: IT 52 V 08307 58221 000300003271