Reinhold Messner hat jetzt eine eigene Messer-Serie

Juval/Tirol - Die junge Marke monte coltello kooperiert mit der Südtiroler Bergsteigerlegende Reinhold Messer. Sie entwickelten zusammen zwei höchst funktionale und überaus emotionale, neue Taschenmesser.



Entstanden ist die Idee im Frühjahr 2018 bei einem Treffen mit Magdalena Messner auf Schloss Firmian, dem Hauptsitz der bekannten Messner Mountain Museen. Bei der Präsentation der aktuellen Taschenmesser mit den Schweizer Gipfeln und den österreichischen Panoramen wurde schnell klar, dass sich auch Reinhold Messner dafür begeistern wird. Und kaum ein Jahr später sind die fertigen Taschenmesser in verschiedenen Ausführungen auf dem Tisch – oder eben in der Tasche.

Was sind Panorama-Messer?

Es handelt sich um Messer, deren Klinge exakt wie ein Bergpanorama geschliffen ist – und hier gibt es schon über 50 Panoramen mit den schönsten Bergketten in vielen Ländern. monte coltello ist eine sympathische Erfolgsgeschichte, welche 2012 in der Schweiz erfunden wurde. Und sie scheint schier unendlich. In den verschiedenen Produkten, aber auch in der Präsenz auf der ganzen Welt.

Während die Marke international unter dem Namen PanoramaKnife bekannt ist, wird diese in Italien aus markenrechtlichen Gründen unter monte coltello vertrieben. Die Firma FERONIA aus Aldrans bei Innsbruck hält die exklusiven Vertriebsrechte für Italien und Tirol. Seit Oktober 2017 ist Panorama Knife in Tirol bei rund 25 Händlern erhältlich – mit den beliebten Panoramen der Innsbrucker Nordkette, dem Wilder Kaiser, dem Großglockner und dem Arlberg. Im Juni 2018 erfolgte die Lancierung in Südtirol mit dem Brotmesser Drei Zinnen und dem Universalmesser Schlern-Rosengarten. Die aktuelle Präsentation der exklusiven Taschenmesser Edition mit Reinhold Messner ist ein neuer und ganz besonderer Meilenstein für die junge Marke.

Zu Reinhold Messner.

In der Bergsteiger- und Extremsport-Szene gibt es besonders viele Ikonen: Menschen, die außerordentliche Leistungen vollbringen, Dramen erleben und wörtlich Höhen und Tiefen durchgehen. Ihrer Passion und Energie ist die Reinhold Messner Edition gewidmet. Reinhold Messner ist das wichtigste Aushängeschild dieser Gilde. Er war der erste, der den Mount Everest ohne Hilfe von zusätzlichem Sauerstoff bestieg und ebenso der erste Mensch, der alle vierzehn Achttausender bezwang. Der Südtiroler hat zusammen mit uns die Taschenmesser designt und wir sind stolz, ihn als Ambassador in unserer kleinen Seilschaft zu haben.

Die 14 Achttausender - Edition Reinhold Messner, 6 Klingen.

Auch unter den Gipfeln gibt es Ikonen. Die einen wegen ihrer Höhe, die anderen wegen ihrem Schwierigkeitsgrad und nochmals andere wegen ihrer Form oder Lage. Reinhold Messner hat als erster Mensch alle Achttausender bestiegen. Vierzehn an der Zahl. Unser Taschenmesser ist ein ganz besonderes Geschenk - ob für sich selbst als Erinnerung, für andere als Ansporn und für etwas weniger ambitionierte Bergfans als unverzichtbares Instrument im Alltag. Die Reinhold Messner Achttausender Edition zeigt die höchsten Berge der Welt und hat 6 Tools mit 14 Bergspitzen, zum Schneiden, Schnitzen, Schrauben, Korken ziehen, Löcher machen, Nähen oder Flaschen und Dosen öffnen.

www.montecoltello.it