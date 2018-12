Eröffnung Tagespflegeheim im „Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe“

Schlanders - Der Öffentliche Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste „Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe“ beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau das Tagespflegeheim im Bürgerheim Schlanders für pflegebedürftige Senioren so bald als möglich zu eröffnen.



Das Tagespflegeheim nimmt von Montag bis Freitag halbtags oder ganztags Senioren ab dem 60. Lebensjahr auf, die wegen ihrer physischen oder psychischen Gebrechen nicht mehr alleine in ihrer Wohnung bleiben können oder eine Betreuung benötigen, die zu Hause nicht gewährleistet werden kann. Es hat das Ziel, das psycho-physische und soziale Wohlergehen der Seniorinnen und Senioren durch Unterhaltung, Aktivierung und Förderung noch vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen und ihre Familien zu entlasten. Die zuständigen Betreuerinnen und Betreuer versuchen den Tagesgästen eine möglichst abwechslungsreiche Tagesgestaltung anzubieten: Gymnastik, Singen, Basteln, Spielen, Zeitung lesen, Gedächtnistraining und Filmvorführungen sowie Spaziergänge und Kirchenbesuche. Weiters haben die Gäste auch die Möglichkeit sich im Ruheraum zurückzuziehen, um zu rasten oder sich auszuruhen.

Schwerst pflegebedürftige Menschen können im Tagespflegeheim nur in Ausnahmefällen und nur für einen begrenzten Zeitraum aufgenommen werden.

Das Tagespflegeheim steht in einem ersten Moment 8 Personen zur Verfügung. Die Tarife des Tagespflegeheimes werden jährlich von der Landesregierung festgelegt. Die interessierten Bürger und Bürgerinnen beteiligen sich je nach Einkommen und Vermögen an den Kosten. Die finanzielle Abwicklung bzw. Tarifberechnung erfolgt über die Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Bereich Finanzielle Sozialhilfe. Dort kann auch das Gesuch um eine Tarifbegünstigung eingereicht werden.

Die Gesuche für den Besuch des Tagespflegeheims sind schriftlich an das Bürgerheim in Schlanders zu richten. Die Vordrucke sind im Sekretariat des Bürgerheimes erhältlich bzw. können von der Homepage des Bürgerheimes heruntergeladen werden.

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde Schlanders den Dienst „Tagespflegeheim“ anbieten zu können, überprüft der Verwaltungsrat zur Zeit, zu welchen Kosten ein Transportdienst möglich wäre. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sich interessierte Personen so bald als möglich im Bürgerheim melden.



Nähere Informationen erhalten sie von der Ansprechperson des Tagespflegeheimes Frau Nadia

Brenner unter der Telefonnummer 0473-748600 oder unter nadia.brenner@altersheim-schlanders.it.