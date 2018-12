Glurnser Advent berührt die Sinne

Glurns - Lichter, Düfte, Klänge, der Glurnser Advent, beschaulich, romantisch und heimelig verzauberte am vergangenen Wochenende (vom 7. bis 9. Dezember) wiederum kleine und große Besucherinnen und Besucher, die aus allen Himmelsrichtungen herbeiströmten.

Gemütlich war es am Freitag und am Sonntag. Großer Zustrom herrschte am Samstag. Die Menschen erfreuten sich an der stimmungsvollen Atmosphäre, an den 40 Marktständen mit außergewöhnlichen, kunsthandwerklich gefertigten Kostbarkeiten, an den besonderen kulinarischen Schmankerln, an den Märchen und Weihnachtsgeschichten, an der Krippenausstellung im Tauferer Torturm und nicht zuletzt am vorweihnachtlichen Ohrenschmaus, den Musikgruppen und Chöre in Gassen, auf Plätzen und in Kirchen servierten. Die Organisatoren vom Laubenkomitee/OK-Team Glurnser Advent mit Elmar Prieth an der Spitze zeigten sich zufrieden. Sie freuen sich darüber, dass der kleine, feine und sanfte Glurnser Advent auch nach all den Jahren nichts an Attraktivität verloren hat. Über gute Betten-Auslastung freuten sich Gastwirte und Hoteliere in Glurns und Umgebung. Auch die Restaurants waren gut besucht.(mds)