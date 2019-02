Tag der offenen Tür an RG und SG

Schlanders - Die Naturwissenschaften stellten sich mit Experimenten aus Physik und Chemie vor, die Sprachen hingegen mit Quiz, Sketch, Musik und mit Präsentationen in Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Latein.

Trotz des Schnees waren die Stühle im Medien- und Physikhörsaal am Real- und Sprachengymnasium am 2. Februar - dem Tag der offenen Tür - voll. Mittelschüler erhielten Einblick in Praxis und Theorie, lernten was eine exotherme Reaktion ist, dass Französisch nach Chinesisch und Englisch die am meisten gesprochene Sprache auf der Welt ist oder dass es 420 Millionen Spanisch sprechende Menschen weltweit gibt. Für den Tag der offenen Tür interpretierte die Theater-Werkstatt den Kleinen Prinzen und führte das Stück gleich zwei Mal auf. Im Erdgeschoss hingegen stellte sich Chloe Nelson aus Glasgow, Sprachassistentin am Gymnasium, vor und gab das Wort dann an jene weiter, die ein Jahr im Ausland verbracht hatten: Lukas Oberdörfer, Claudia Wunderer und Clara von Scarpatetti. Die Veranda gehörte dem geselligen Beisammensein und Hannes Ortler mit Schulband und Schulchor. (ap)