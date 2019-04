Beatles-Songs und Hardrock auf Madritsch

Sulden - Als Vorband begeisterte die Gruppe „Rebeatles“ mit ihren dunklen Pilzkopf-Perücken das Publikum im Skigebiet Madritsch/Sulden. Sie berührten mit klassischen Beatles-Songs und weckten Erinnerungen.



Lautstark bejubelt wurde anschließend der Auftritt der legendären britischen Hardrock-Band Nazareth. Die Rocker heizten den Besucherinnen und Besuchern auf der Schneebühne richtig ein, mit Welthits wie „Love Hurts“, „This Fight Tonight“, „Dream On“ und vielen anderen. Die tanzenden Hardrock-Fans bebten auf dem vibrierenden Untergrund und feierten Party.

Unzählige Gäste waren bei herrlichem Sonnenschein zur Madritsch-Hütte gekommen, mit Skiern, Schneeschuhen oder zu Fuß. „Es müssen wohl mehrere Tausend Menschen hier oben sein“, schätzte ein Betrachter. Das Mitarbeiterteam im Gastronomie-Betrieb in und vor der Hütte hatte alle Hände voll zu tun, die Gäste mit Essen und Getränke zu versorgen. Am Abend ging die Party noch einige Zeit bei wesentlich gemächlicherer Musik der Gruppe „Sauguat“ in der „Skialm“ im Tal weiter.

Das Skigebiet auf Madritsch mit 3.000 Metern bestens präparierten Pisten eignet sich hervorragenden für traumhaftes Frühlings-Skifahren. Möglich ist das noch bis inklusiv Sonntag 5. Mai 2019. Das Team der Seilbahnen Sulden sorgt für unvergessliche Skierlebnisse. (mds)