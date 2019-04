Verrückte Knollen

Vetzan - Wussten Sie, dass die weißfleischige Süßkartoffel „Erato white“ heißt? Sie bildet Knollen mit aromatischem, weißem Fruchtfleisch im Gegensatz zur orangefleischigen Süßkartoffel, die intensiv orangefleischige Knollen mit leuchtend roter Schale bildet.

Die Inka oder Yakon hingegen ist ein interessantes Knollengemüse und erinnert im Geschmack an die Birne, ist sehr frisch und fruchtig. Die „Vitelotte noire“ ist die Trüffelkartoffel. Sie bildet köstliche Knollen mit blauweiß marmoriertem Fruchtfleisch. In deren Genuss in Form von Chips kamen die Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Gärtnerei am 31. März in der Gärtnerei Schöpf in Vetzan. Verrückte Knollen – das Thema am Tag der offenen Gärtnerei – hat man auf verschiedenste Art und Weise gefüllt. Mit Wissen, mit Rezepten (siehe rechts), mit einem Kartoffeldruck für Kinder, mit Verkostungen. Abseits davon erlebten die Besucher ein Blütenmeer, eine Kräuterfülle, eine große Auswahl an Sträuchern, Bäumen und vielem mehr. Ein Fest für die Sinne bei frühlingshaften Temperaturen war das Frühlingserwachen in der Gärtnerei Schöpf. Zahlreiche Besucher kamen und wussten den Frühlingsauftakt sichtlich zu genießen. (ap)

Rezept

Süßkartoffel-Schupfnudel mit Kraut

Von einzigartigem Geschmack sind Schupfnudeln aus Süßkartoffeln. Versuchen Sie dieses Rezept zu Lamm- oder Wildfleisch.

600 g Süßkartoffeln kochen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken. Gut verkneten mit 150 g Mehl, 50 g Topfen, 1 Ei, etwas Muskat, Salz und Pfeffer. Schupfnudel formen und in kochendem Wasser garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Er gibt 4 Portionen.