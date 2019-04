GRILLZEIT 1

Lammkoteletts mit Senfglasur und gerösteten Pinienkernen

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Grillzeit: 8 – 10 Minuten

Für die Glasun:

4 EL Dijon-Senf

4 EL Olivenöl

4 EL geriebener Parmesan

½ TL grobes Meersalz

¼ TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

4 Lendenkoteletts vom Lamm; je etwa 125 g und 3,5 cm dick,

überschüssiges Fett entfernt

50 g Pinienkerne

2 EL fein gehackte frische Petersilie

2 EL geriebener Parmesan

Zubereitung

1 In einer mittelgroßen Schüssel die Zutaten für die Glasur verrühren.

2 Die Lammkoteletts auf beiden Seiten mit der Glasur bestreichen. Vor dem Grillen 20 – 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

3 In einer mittelgroßen Pfanne die Pinienkerne auf dem Herd bei mittlerer Hitze in 5 – 7 Minuten ohne Fett goldbraun rösten, dabei gelegentlich umrühren. Die Kerne auf ein Schneidbrett häufen und grob hacken. In eine kleine Schüssel füllen und mit der Petersilie und dem Käse vermischen.

4 Eine Zwei-Zonen-Glut für mittlere Hitze vorbereiten.

5 Den Grillrost gründlich reinigen. Die Koteletts über direkter mittlerer Hitze bei geschlossenem Deckel grillen, bis sie schön gebräunt sind und den gewünschten Gargrad erreicht haben, rechnen Sie 8 – 10 Minuten für rosa/rot (medium rare). In dieser Zeit ein- bis zweimal wenden und gegebenenfalls umplatzieren, damit sie gleichmäßig garen. Sollten Flammen hochschlagen, die Koteletts vorübergehend über indirekte Hitze legen. Die fertigen Koteletts auf Tellern anrichten, mit der Pinienkernmischung bestreuen und warm servieren.

Experten-Tipp!!

Um beim Holzkohlegrill festzustellen, wie heiß es ist, Handfläche in einem sicheren Abstand von etwa 12 cm über die Glut halten. Wenn Sie die Hand nach 2 – 4 Sekunden wegziehen müssen, ist die Hitze stark.

Quelle: Weber‘s Grillen mit Holzkohle