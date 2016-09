„Alte Liebe“ uraufgeführt

Schlanders - Mit der Uraufführung des Musical „Alte Liebe“ durch das Ensembles „Theater die Baustelle“ aus Köln – mittlerweile umbenannt in „Ensemble Phönix“ - wurde die diesjährige Veranstaltungsreihe im Kulturhaus Schlanders eröffnet. Das Musical ist auf den „Rimpfhöfen“ entstanden.

von Magdalena Dietl Sapelza

Die „Rimpfhöfe“ haben eine besondere Ausstrahlung. Der Ort versprüht Energie und Kraft wie auch die ganze Gegend hier im Vinschgau.

So schwärmt Bettina Montazem, Gründerin und Chefin des „Theater die Baustelle“ in Köln – mittlerweile umbenannt in „Ensemble Phönix“. Auf den Rimpfhöfen hat Montazem im Sommer 2015 in Begleitung ihrer Töchter Lea und Rosa das Musical „Alte Liebe“ geschrieben. Es ist nach „Dream of mine“ und „Oll you need is Cheese“ (2015 im Kulturhaus Schlanders gezeigt) das dritte Musical, das oberhalb von Allitz entstanden ist. Auch zwei Regiekonzepte sind aus Montazems Feder dort entstanden. „Die Uraufführung des „Alten Liebe“ hier im Kulturhaus von Schlanders ist für mich eine besondere Ehre und eine große Freude“, betonte Montazem einleitend vor den gut gesetzten Zuschauerrängen. Am Tag der Aufführung hatte sie mit ihrem Team den Entstehungsort des Musicals besucht. Und auch ihre Ensemble-Mitglieder waren von der besonderen Atmosphäre begeistert. Das Bühnenbild zeigte ein Hausboot, das die Autorin zusammen mit ihrer Tochter Lea dem real existierendem Hausboot am Rhein in Köln, dem Restaurant „Alte Liebe“, nachgebaut hat. Die drei Darstellerinnen und die zwei Darsteller bespielten das kleine Bühnen-Boot und sangen begleitet von drei Musikern. Der Inhalt des Stückes drehte sich um eine alte Dame, die ihrer Tochter und ihrer Enkelin eine Demenz-Krankheit vorspielte, um zu erfahren, wie diese im Ernstfall reagieren würden. Nachdenklichkeit rund um das Thema und humorvolle Szenen gingen ineinander über - aufgemischt mit Liedern in englischer, deutscher und französischer Sprache. Neben Evergreens von Udo Jürgens und Edith Piaf mischten sich mit modernen Liedern, wie zum Beispiel von Pritney Spears. Mit mehreren Liedern als Zugabe darunter mit dem berührende „Hallelujah“ von Leonard Cohen verabschiedete sich das Theaterteam von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Mantazem und ihre Ensemble hoffen nun, dass das Musical „Alte Liebe“ nach der Uraufführung in Schlanders die Herzen des Publikums in Deutschland erobern möge. „Ich habe versucht, mehrere Generationen anzusprechen , von der Enkelin bis zur Oma“, so Montazem. Man darf gespannt sein.