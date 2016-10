Vinschger Gratulanten in Tramin

Vinschgau/Tramin - In Tramin lud die Traditionsbrennerei Roner zu ihrem 70-jährigen Bestehen und feierte dies mit einem aufwändigen Fest auf dem gesamten Firmengelände. Karin Roner führt die Firma heute in dritter Generation und durfte zu diesem ganz besonderen Fest laden.

Kunden, Freunde und Interessierte hatten die Möglichkeit hinter die Kulissen zu sehen, mit Führungen die Produktion kennen zu lernen, zu verkosten und genießen. Partner wie der Nudelhersteller Felicetti, Schwepps, Forst, Loacker und Tabacco SigaroToscano führten den Besuchern Gaumenfreuden vor. Ihre Produkte verfeinerten sie mit speziellen Destillaten der Firma Roner. Nudeln mit Apfeldestillat, oder Gin mit Schwepps, Schokoladentorte mit Weißburgunder waren interessante Gaumenfreuden.

Einige Besucher nutzten die Möglichkeit den Brennmeister Helmuth Oberhofer selbst kennen zu lernen und im persönlichen Gespräch mehr über Produkte und Entwicklung von ihm zu erfahren. Für diesen runden Geburtstag der Firma, kreierte er eine Jubiläumsedition, die mit Spannung erwartet wurde.

Zum vielleicht bekanntesten Destillat der Firma Roner, dem Williams, lies er sich ein etwas ungewöhnliches Verfahren einfallen. Schon vor einigen Jahren begann der Brennmeister einen besonderen „Williams“ zu brennen, in dem er nur Birnen aus Südtiroler verarbeitete. Die Jubiläumsausgabe soll nun nochmals eine Qualitätsstufe höher sein und ein absolutes Highlight werden: „Die Wilhelmine“. Südtiroler Williamsbirnen zu einem 40% Destillat gebrannt und gelagert in einem eigens hergestellten Eichenfass. Der Name unterstreicht die weibliche und liebliche Seite des Destillates, im Geschmack hat sie eine eindeutige Wiedererkennung und lässt die Frucht voll in Erscheinung treten. Das Holzfass verleiht ihr nicht nur eine strahlend goldige Farbe, sondern schenkt ihr eine feine holzige Note. Die Art und Weise der Destillerie hat sich in den letzten 70Jahren stark gewandelt, vom einfachen Schnaps zu hochwertigen edlen Grappa-Sorten, von denen jeder einzelne eine Geschichte erzählt. (bw)