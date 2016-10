Das Realgymnasium feiert

Schlanders/Vinschgau - Die Schulgemeinschaft des Real- und Sprachengymnasiums mit der Direktorin Verena Rinner und dem Schulleiter Martin Trafoier luden am 1. Oktober zur 50-Jahr-Feier. Und viele kamen zur großen Geburtstagsfeier.

von Heinrich Zoderer

Neben ehemaligen Schülern auch Lehrpersonen, die viele Jahre unterrichtet haben wie Peppi Feichtinger, Leo Pircher, Erich Daniel, Otto Wunderer, Hans Wielander, Alfred Strimmer, Dekan Josef Mair, Monika Prister oder Siegmar Trojer.

Auch die früheren Direktoren Christian Werth, Franz Josef Oberstaller, Gustav Tschenett und Herbert Raffeiner waren anwesend, genauso wie ehemalige Schulratspräsidenten und Elternvertreter. Auch die zwei ältesten Schuldirektoren des Tales, Paul Thöni, ehemaliger Mittelschuldirektor in Mals und Max Bliem, ehemaliger Direktor des Oberschulzentrums Mals, beehrten die Feier durch ihre Anwesenheit. Josef Feichtinger, der vor 50 Jahren als damaliger Schulleiter die Einweisung der 36 Schüler vornahm, erinnerte bei der Feier auf seine Weise an die Anfänge des Wissenschaftlichen Lyzeums als Außenstelle von Brixen und unter einem Dach mit der Berufsschule. In weiteren Grußworten betonten BM Dieter Pinggera und LR Richard Theiner die Bedeutung der Oberschule als Bildungs- und Kulturzentrum, aber auch als Arbeitsplatz für viele Akademiker. Neben den Grußworten gab es mehrere lebendige Schülertheater und musikalische Einlagen des Schulchores, sowie ein Schülervideo über Freundschaft. Martin Trafoier ging auf die wechselhafte Geschichte, die vielen Reformen und Veränderungen der letzten 50 Jahre ein. Er erinnerte daran, dass vor 50 Jahren alle drei Schulen männliche Direktoren hatten, während heute das Realgymnasium Brixen und Schlanders und auch die Berufsschule Schlanders von Frauen geleitet wird. Auch der Schulamtsleiter Peter Höllrigl ging auf die vielen Veränderungen im Schulalltag ein und meinte, dass Schulen sich entfalten und an die Veränderungen der Gesellschaft anpassen müssen. Am Ende des Festaktes gab es ein reichhaltiges Buffet. Ehemalige Schüler trafen sich, plauderten mit Professoren, machten einen Rundgang durch die Klassen- und Fachräume und konnten am Ende eine umfangreiche Broschüre mit nach Hause nehmen. Dort haben ehemalige Schüler und Professoren ihre Erinnerungen aufgeschrieben und an heitere Episoden erinnert. Außerdem sind in der reich bebilderten Broschüre alle 578 Männer und 726 Frauen aufgeführt, welche in den vergangenen 50 Jahren ihre Matura am Realgymnasium bzw. am Sprachengymnasium abgelegt haben.