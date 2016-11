Weihnacht in der Gärtnerei Schöpf

Vetzan - Alle Jahre wieder und doch jedes Jahr eine Überraschung: Die Adventsausstellung in der Gärtnerei Schöpf in Vetzan ist und bleibt ein Fest für die Sinne, voller Ideen und Inspirationen.

Der Duft von frischen Tannenzweigen und Weihnachtsbäckerei begleitete die Besucher am 19. und 20. November. Als Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit bot man Einblicke in eine kreative Adventsausstellung: klassische Adventskränze, Türkränze, weihnachtliche Gestecke, Dekoratives aus Holz - Weihnachtliches eben.

Viel Herzblut und handwerkliches Können steckten in jeder Ecke der Gärtnerei. Einer leuchtete ganz besonders: der Stearn, der Südtiroler „Stearn“. Zu 100 Prozent wird dieser in Südtirol von Südtirols Gärtnern kultiviert und ist heuer neu im Sortiment. Der „Stearn“ genügt höchsten Qualitätsansprüchen, wächst vor der Haustüre und ist genau deshalb langlebiger als jene Weihnachtssterne, die lange Transportwege hinter sich bringen müssen. Das Angebot würde gerne angenommen, viele Besucher folgten der Einladung und strömten in die Vetzaner Gärtnerei, um sich - und so drückte es ein Besucher aus: „etwas Weihnachtsstimmung zu holen.“ (ap)