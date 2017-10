Die Spedition Mayr feiert 40. Jubiläum im neuen Firmengebäude

Taufers im Münstertal - Das 40. Firmenjubiläum der Spedition Mayr feierten Inhaber und Belegschaft am Samstag, 16. September 2017 mit einem großen Fest. Eingeweiht wurden auch die neuen Büros mit Dienstwohnung und Garage. Unzählige Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten, Freunde und Bekannte gratulierten und feierten mit.

von Magdalena Dietl Sapelza

Um Ziele zu erreichen braucht es Visionen. Besonders für Unternehmen sind solche Visionen wichtig, um die Entwicklung des Unternehmens und der Gesellschaft weiterzubringen.

Diese Vision umgesetzt haben vor 40 Jahren Kurt Mayr und Hermann Mitterhofer hier an der Grenze in Taufers im Münstertal. Mit diesen Worten begrüßte der Mitarbeiter Aaron Punt die zahlreichen Gäste, die zur Firmenfeier gekommen waren.

Im Gründungsjahr der Firma Mayr Kurt&CO.KG-Internationale Spedition 1977 befand sich die Europäische Union noch in der Gründungsphase und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Schweiz steckte in den Kinderschuhen. Im kleinen Büro an der Grenze stellte sich Kurt Mayr den Herausforderungen und organisierte die oft komplizierten Vorgänge rund um den Warenverkehr über die Grenze. Im Laufe der 40 Jahre ist die Spedition Mayr zu einem erfolgreichen Unternehmen mit vier Standorten in drei Ländern herangewachsen. Das Hauptgeschäft der Spedition liegt nach wie vor im Verzollungsbereich Italien Schweiz. Die Inhaber Manuela Mayr und Helmuth Heinisch bieten heute zusammen mit ihrem siebenköpfigen Mitarbeiterteam aus einer Hand international alle Dienstleistungen in den Bereichen Spedition, Verzollung, Transporte, Transitscheine, Steuervertretungen und als Postpartner an. Das Unternehmen hat sich als kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden und deren unterschiedliche Bedürfnisse längst einen Namen gemacht.

Beraten werden beispielsweise auch Unternehmer, die in der Schweiz einen Firmensitz gründen wollen. Manuela Mayr und ihr Mann Helmuth Heinisch bedankten sich bei ihrem Team und bei den Gründern Kurt Mayr und Hermann Mitterhofer, dem einstigen Chef der Spedition Brigl am Reschenpass. Helmuth Heinisch war dort 18 Jahre lang tätig, ehe er vor 22 Jahren zur Spedition Mayr nach Taufers wechselte. Heute lenkt er dort zusammen mit seiner Frau Manuela als Teilhaber die Geschicke der Spedition. Heinisch sieht sich jedoch immer noch als Mitarbeiter mit der Chefin an seiner Seite. Wichtig ist dem Paar ein harmonisches Betriebsklima. Das Unternehmen hat seit 2014 die Zertifizierung „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.

Die Jubiläumsfeier war der passende Rahmen für die Segnung der neuen Büroräume mit Garage und Dienstwohnung durch Pfarrer Don Klaus Rohrer. Manuela Mayr dankte allen am Bau Beteiligten, dem Architekten, den Handwerkern, den Einrichtern und Gärtnern... „Alle haben mit Fachkompetenz dazu beigetragen, dass wir heute ein so schönes Haus haben.“.

Für eine spontane Überraschung sorgte die Tauferer „Tanzlmusi“. Dann spielte die Musikgruppe „The Sorrys“ auf, und die Gäste genossen in geselliger Runde bei Speis und Trank den Festtag, den sie erst zu später Stunde ausklingen ließen.