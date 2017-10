Die Spedition Mayr - Neuer Firmen- und Wohnsitz funktionell, formschön und unauffällig

Der innovative zweigeschossige Neubau des Firmenhauptsitzes der Spedition Mayr in Taufers i. M. schmiegt sich unauffällig in den Hang an der Schweizer Grenze.

Die Inhaber der Spedition Mayr, Manuela Mayr und Helmuth Heinisch haben in ausgeklügelter Planung zusammen mit dem Architekten Iwan Zanzotti einen modernen, offenen, funktionellen und energieautarken Bau geschaffen, mit hellen, angenehmen Büros auf rund 250 Quadratmetern im Erdgeschoss und einer rund 157 Quadratmeter große Dienstwohnung im Obergeschoss. Die Bauherrin Manuela Mayr hatte von Anfang an ganz klare Vorstellungen. „Bereits das erste Vorprojekt hat gepasst und wurde konsequent und kompromisslos umgesetzt“, sagt Architekt Zanzotti. „Dass so schnell alles gepasst hat, ist mir in meiner bisherigen Tätigkeit noch nie passiert, und das spricht für die Bauherrin.“

Funktioneller Bürotrakt



Architektonisch charakterisiert das einseitige Satteldach mit einer Neigung von 17 Grad den Neubau. Diese gewählte Form passt sich bestens dem Gelände an und bietet zudem ausreichend Platz für die Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 16 Kilowatt.

Der Speditionsbereich mit süd-östlichem Eingang umfasst ein Großraumbüro mit Empfangsecke, zwei kleinere Büros, einen Sitzungsraum, ein großzügiges Archiv und eine Tee/Kaffeeküche im Flur. Im ebenerdig gelegenen Eingangsbereich vor den Büros befinden sich Freiflächen mit Wenderäumen für Frächter, Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter. Von dort aus erreicht man auch die unterirdische Garage und das Paketlager. Das zweigeschossige Gebäude wurde landschaftlich so in die Umgebung eingebunden und harmonisch integriert, dass keine größere künstliche Aufschüttung erforderlich war.

Dienstwohnung zum Wohlfühlen

Bedingt durch die Hanglage, die geschickt in die Planung des Gebäudekomplexes mit einbezogen wurde, liegt auch die Dienstwohnung im Obergeschoß ebenerdig. Ausblick und Zugang zur Terrassen- und zur Gartenanlage mit Teich und Grünflächen an der Süd- und Westseite sorgen für den Aha-Effekt eines jeden Betrachters. Sie sind verzaubert von der einzigartigen kleinen Oase im Grünen. Vor allem an der Südseite geht das Gelände schwellenlos in die Terrasse über.

Die Betriebswohnung ist über einen Gang neben der Garage im Erdgeschoss erreichbar, der auch die Verbindung zu den Büros herstellt. Ins Obergeschoss, das gleichzeitig auch das Dachgeschoss ist, führt eine viertelgewendelte Treppe.

Ein U-förmiger Innenhof bildet das Herzstück und das Zentrum der Wohnung. Dieser Innenhof ist auf der Südseite offen und mit einer großzügigen Terrasse verbunden. Je nach Tageszeit wird das Licht über diesen Hof verteilt. Auch die Küche und das Wohnzimmer sind mit dieser Terrasse verbunden. Die Schlafräume, Bad und Wc`s liegen entlang der Ostfassade. Ein Schlafzimmer hat ebenfalls Zugang zu einer großzügigen Terrasse.

Die Wahl der Baumaterialien und der Einrichtungen wurde nach modernsten Standards getroffen. Materialien, Formen und Farben verschmelzen zu einer abgestimmten Einheit. Das harmonische Zusammenspiel schafft eine hervorragende Wohlfühl-Atmosphäre.

Büros und Dienstwohnung werden autark mit einer Energie spendenden Wärmepumpe versorgt. Die Beheizung der Räume erfolgt über Bodenheizung.

Besonderheiten

Ein Blick durch die großen Büro-Fenster im Erdgeschoss genügt, um zu wissen, dass die Bauherrin Manuela Mayr auch großen Wert auf eine stimmige Außengestaltung legt und mit kleinen Besonderheiten zu überraschen vermag. Der japanische Bonsai Garten im Kiesbeet mit den vielen kleinen Mini-Bäumchen und dazu passenden kleinen Kunstobjekten verzaubert die Betrachter und vermittelt einen Hauch von Exotik.

Beim Blick von der Wohnung aus ist es nicht anders. Dort fällt der Blick auf die einzigartige Gartenanlage mit Grünflächen, Zierpflanzen im Kiesbeet und auf den Koi-Teich. Die Gartenanlage überzeugt durch einfache Formen und zurückhaltenden Farben. Die Gestaltung ordnet sich dem modernen offenen Baustil unter. Das Gesamtkonzept, das die Handschrift der Bauherrin trägt, überzeugt. In der Auswahl der Pflanzen spiegelt sich deren gutes Vorwissen, deren Feingefühl und künstlerische Ader wider.

Die Gartenplanung mit fernöstlichen Einflüssen ist klar und einfach. Kies- und Schotterbeete, weite Rasenflächen, Gehölze bilden das Grundgerüst des Gartens. Bei der Bepflanzung dominieren Gräser und Farne sowie einige wenige blühende Sträucher, wie Storchenschnäbel und Sonnenhut.

Bei der Pflege der Anlage legt Manuela Mayr gerne selbst Hand an. „Jeden Freitag ist für Manuela Garten-Tag“, verrät Mitarbeiter Aaron Punt.

Zu ihren Lieblingsblumen zählen Orchideen. Bei der Jubiläumsfeier erhielt sie Orchideen in einer Vielzahl als Gastgeschenk überreicht. Diese Exoten blühen nun in allen Größen und Farben im Büro und in der Wohnung.

Daten zum Bau:

Planung und Ausführung im Zeitraum 2014 bis 2016

Klimahaus A mit Wohnraumlüftung

22 KWh/m2 a

Grundstruktur:

Vertikalstruktur: Erdgeschoss: Stahlbeton

Obergeschoss: Holzrahmenbau (Ausnahme: Stützmauer in

Stahlbeton an der Westseite)

Horizontale Tragstruktur: Massivdecken in Stahlbeton,

Holzdecken über OG (Dach) in Holzbauweise

Treppen: Stahlbeton, Feinsteinzeug



Ausbau:

Nichttragende Trennwände: Büro: Glas/Trockenbau;

Wohnung: Trockenbau

Fenster/Türen: Fixfenster rahmenlos bzw. Holz-Alufenster mit Isolierverglasung (Ug = 0,5 W/m K)

Innentüren: Holztüren furniert

Fassadenverkleidung: Beschichtetes Blech anthrazit, weiße Putzflächen (Sisi Putz)

Wandverkleidung: Silikatputz; Lehmputz

Bodenaufbauten: Schwimmender Zementstrich

Bodenbeläge: Büro: Linoleum, Fliesen, Industrieboden, Lico Korkboden

Wohnung: Feinsteinzeug,

Lico Korkboden

Dacheindeckung: Kies

Dachschräge: PV Anlage/Blech

Tiefenbohrung/Erdwärme: 4 mal 75 Meter