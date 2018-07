Seehotel Panorama Relax - Neue Wohlfühl-Oase am Reschensee

Aus dem „Seehotel“ in Reschen ist das „Seehotel Panorama Relax“ geworden.

Es bietet den Gästen höchsten Komfort, eine hervorragende Küche und viel Platz zum Entspannen – das alles bei einem einmaligen Panorama!



Koordination: Magdalena Dietl Sapelza

Das „Seehotel Panorama Relax“ in Reschen ist durch den gut geplanten Umbau im Zuge der qualitativen Erweiterung zu einem modernen 4-Sterne-Hotel geworden, das dem Wort Panorama alle Ehre macht. Denn der freie Blick auf den Reschensee ist einmalig. Das gilt sowohl für die Zimmer und Suiten, als auch für den Pool, die Liegewiese, den Beauty- und SPA-Bereich, sowie für das Restaurant mit der großen Terrasse.

Restaurant und Bar sind nicht nur den Hausgästen, sondern allen Feinschmeckern offen. Neben köstlichen Gerichten werden Eisbecher und Kuchen serviert. Auch in der Beautyabteilung können sich Einheimische verwöhnen lassen. Kosmetikerin und Masseurin Steffi bietet Massagen, Körperbehandlungen, Maniküre, Pediküre und Gesichtspflegen an.

Das Bestreben der Familie Folie ist und bleibt, mit der Zeit Schritt zu halten ohne den authentischen Charme des Hauses zu verlieren. Getreu dieser Philosophie wurde das kleine, aber feine Wellnesshotel einer großen Rundumerneuerung unterzogen – sowohl innen wie außen. Die Gäste dürfen sich auf noch mehr Raum zur Selbstentfaltung in Form von neuen Suiten sowie auf einen neuen Panorama-SPA freuen.

„Es ist uns wichtig, dass sich unsere Gäste, ob im Hotel, an der Bar oder im Restaurant, bei uns wohlfühlen und eine schöne Zeit erleben können“,

sagt Anna, verantwortlich für den Service

Seit 1982 führen Albert und Monika Folie mit viel Engagement, Liebe und Begeisterung das Seehotel in Reschen. Nun ist die junge Generation, die beiden Schwestern Anna und Renate Folie und deren Ehemann Thomas Strobl, in ihre Fußstapfen getreten und führen das Haus in die Zukunft. Im Zuge des Umbaus wurde das Hotel qualitativ aufgewertet und auch das Erscheinungsbild vollständig verändert. Zusammen mit dem Architekten wurden klare Linien gewählt, um eine optimale Raumnutzung zu erzielen.

„Im Zuge der jüngsten Umbauarbeiten haben wir nicht nur das Haus intern verändert, sondern wir haben auch dessen Wirkung nach außen dem modernen Zeitgeist angepasst“, erklärt Thomas.



Auch die Bezeichnung des Seehotels wurde der Veränderung angepasst. Ein neues, modernes Logo mit der Ergänzung „Panorama Relax“ wurde kreiert. Durch die großen Fensterfassaden wird man nahezu im gesamten Haus von einem wunderschönen Panorama begleitet. Im neuen Panorama-SPA (adults only) verbringen Hotelgäste leise Stunden des Glücks. Entweder in der finnischen Seesauna, in der Zirben-Biosauna, im Dampfbad, bei einer Massage oder aber bei einer wohltuenden Kosmetikbehandlung. Anschließend bieten die gemütliche Teestube und auch der Panorama-Ruheraum genügend Platz um zu entspannen und die Gedanken schweifen zu lassen. Und all das bei einem traumhaften Ausblick. Neben dem neuen Panorama-SPA (adults only) stehen den Gästen der große Panorama-Pool (15x6 m, wurde im November 2017 komplett erneuert) mit angrenzender Liegewiese, der Fitnessraum und der Textil-Wellness-Bereich (family&kids) zur Verfügung.

Im Zuge des Umbaus wurde die gesamte Südseite des Hauses erweitert. Es entstanden elf Juniorsuiten Panorama (42m² Wohnfläche) und drei Zirbensuiten Relax (52m² Wohnfläche). Alle Suiten haben bodentiefe Glasfassaden und verfügen über einen großen, verglasten Balkon (8m²). Die raumhohen Trennwände zwischen den Balkonen verlängern die Suiten gekonnt ins Freie und bieten maximale Privatsphäre. Schicken Minimalismus versprühen die brandneuen Juniorsuiten. Stilvolles Interieur aus Ulmenholz, dezente Farbnuancen, ein großzügiges Badezimmer mit Regendusche und jede Menge Raum zum Wohlfühlen verwandeln diese Rückzugsoasen in exklusive Logenplätze. Dasselbe gilt für die neuen Zirbensuiten. Wer hier eincheckt genießt den Komfort eines getrennten Wohn- und Schlafbereichs sowie eines großzügigen Badezimmers mit Dusche und Wanne. Aufgewertet wird das Ambiente durch Möbel aus Zirbenholz, dessen sanfte Duftnote dem Gemüt schmeicheln.

„Die größte Herausforderung des Umbaus war das Bauen im Bestand und vor allem die Statik des im Zuge der Seestauung erbauten Gebäudes. Bei der Planung stand bald fest, dass nur der Werkstoff Holz in Frage kommt. Zudem bietet die Holzbauweise einen hohen Vorfertigungsgrad und machte es somit möglich, in kurzer Zeit über 1.000 m³ Wohnraum zu schaffen“, erklärt Thomas. Die Zusammenarbeit mit den am Bau beteiligten Unternehmen hat sehr gut geklappt. Dadurch konnte der Umbau termingerecht umgesetzt werden. Seit 06. Juli hat nun das neue Seehotel Panorama Relax geöffnet und freut sich seine Gäste zu begrüßen.

„Wir danken den MitarbeiterInnen und freuen uns, dass sie die Qualitätssteigerung mit uns mitmachen“, betont Juniorchefin Renate.

Es war wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen, die Wünsche der Gäste wahrzunehmen und das Haus den Gästeerwartungen anzupassen, um ein modernes Ferienangebot zu schaffen. „Wir sind überzeugt, mit der aktuellen Erweiterung des Hotels diesen Anforderungen gerecht zu werden“, so Thomas.

„Was unsere Gäste bisher so sehr geschätzt haben, das stilvolle Ambiente, die familiäre Atmosphäre und die authentische Gastfreundschaft, bleibt auch weiterhin erhalten. Hinter uns steht ein motiviertes Mitarbeiterteam. Viele MitarbeiterInnen halten dem Hotel schon seit Jahren die Treue und sind ein wichtiges Standbein des Betriebs. Die Qualitätssteigerung im Zuge des Umbaus ist für alle eine große Herausforderung, welche wir mit Freude annehmen“, so Renate.

Daten: Seehotel Panorama Relax

Inhaber: Familie Folie

Umbauzeit: 9. April bis 5. Juli 2018

Zubau: 1.200 Kubikmeter

Architekt: Dr. Wilfried Menz vom Architekturbüro Menz & Gritsch, Meran

Innenarchitektin: Dr. Kathrin Dorigo, Lana

Zimmer: 35, davon 11 neue Juniorsuiten und

3 neue Zirbensuiten

Energieversorgung: Hackschnitzelanlage 350 KW

Gebäudeautomation: moderne Gebäude-

leittechnik zur Licht-, Heizung-, Lüftung-

und Klimasteuerung