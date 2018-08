RESIDENCE LEX - Familienfreundliche Ferienwohnungen geräumig und barrierefrei

Anfang August 2018 eröffnete das Ehepaar Albert Maas und Elke Moriggl die „Residence LEX“ in Reschen. Die geräumigen, familienfreundlichen Ferienwohnungen mit Balkon oder Terrasse sind komfortabel ausgestattet und barrierefrei. Ein Kinderspielplatz steht bereit genauso wie und eine große Tiefgarage.

von Magdalena Dietl Sapelza

Den Namen „Residence LEX“ haben Albert Maas und Elke Moriggl ganz bewusst gewählt. Denn ihr neues Apartmenthaus steht unmittelbar vor ihrem Heimathaus, dem „LEX-Hof“.

„Der Name stammt aus der Zeit von meinem Ur-Ur-Opa, der Alexander geheißen hat“, erklärt der Hausherr. Und die Namenstradition wird auch in der jüngsten Generation beibehalten. Der sechsjährige Sohn der Familie heißt wiederum Alexander. Er und seinen Schwestern Elisabeth (8 Jahre) und Magdalena (3 Jahre) vergnügen sich gerne auf den Spielplatz neben dem Haus, der mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet ist und natürlich auch für die Gäste-Kinder bereit steht.

Das dreistöckige Apartmenthaus wurde innerhalb eines Jahres errichtet. „Die Zusammenarbeit mit allen am Bau beteiligten Personen, vom Architekten, den Technikern, den Baufirmen, den Handwerkern, den Einrichtungsunternehmen bis hin zu den Gärtnern bei der Außengestaltung hat alles problemlos geklappt“, unterstreicht das Ehepaar Maas. Das Gebäude verbindet den traditionellen alpinen Holz-Baustil mit modernen Anforderungen an luxuriöse Wohnqualität. Balkon-Brüstungen aus Holz, schlicht und elegant gefertigt, dominieren den Bau. Im Ferienhaus sind sieben Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe eingerichtet worden (von 39 bis 77 Quadratmetern). Je nach gewählter Wohnung finden zwei bis zu sieben Personen ausreichend Platz, um unbeschwert Urlaub nach eigenen Vorstellungen erleben zu können. Eine Parterrewohnung ist besonders geräumig und speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen konzipiert worden. Diese können sich im Wohn- und Schlafbereich, im Bad und auf der Terrasse ohne Schwierigkeiten mit einem Rollstuhl bewegen. Bereit steht ein Aufzug, der von der Tiefgarage in die Stockwerke führt. Alle Wohneinheiten verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Der Blick fällt von dort aus auf den Reschensee und das umliegende Bergpanorama. Nach den Bergspitzen der Umgebung sind auch die einzelnen Apartments benannt. Sie heißen: Zehner, Elfer, Zwölfer, Nockenkopf, Piz Lad, Klopaierspitze und Ortler.

Die Wohnungen sind hell und großflächig. Die Wineo-Bioböden mit Holzdekor sorgen für eine angenehme Wärme und schaffen eine heimelige Wohnqualität. Es handelt sich dabei um ökologische Bodenbeläge ohne Chlor und Weichmacher. Kombiniert sind die Wineo-Böden mit Stein-Optik-Fliesen in Bädern, Hausgängen und auf Treppen. Die Apartments beeindrucken durch ihre gut ausgeklügelte Raumeinteilung. Die Einrichtung besticht durch schlichte Eleganz, ist modern und komfortabel. Küche und Wohnraum bilden eine Einheit mit teilweise optisch abgrenzenden Elementen. Geräumig sind auch die Nasszellen mit WC, Bidet, Dusche. Jedes Bad ist mit einer Infrarot-Kabine ausgestattet, die zwei Personen gleichzeitig ganz private Wellness-Momente beschert.

Im Eingangsbereich befindet sich die Rezeption mit einer kleinen gemütlichen Sitzecke, ein Aufenthaltsraum in Zirmholz ausgekleidet. Der Raum bietet sich an für eine kleine Pause zwischendurch bei Tee und Kaffee, oder auch für gesellige Abende.

Bereit steht auch ein Raum, in dem Skier und Fahrräder sicher deponiert werden können. Auch ein bestens eingerichteter Waschraum steht den Gästen zur Verfügung. Die Liegewiese vor dem Haus bietet sich zum Sonnenbaden an. Und Eltern haben ihre Kinder auf dem Spielplatz jederzeit im Auge.

Von der „Residence LEX“ am Ostrand von Reschen aus lässt sich der Reschensee in wenigen Minuten erreichen. Das Apartmenthaus ist auch ein idealer Ausgangspunkt für unterschiedliche Wanderungen. Im Winter können Groß und Klein Wintersport-Spaß erleben, so beim Skifahren, beim Tourengehen, beim Rodeln oder beim Eislaufen. In der Nähe des Ferienhauses befindet sich die Bushaltestelle, von wo aus die Gäste mit dem Skibus den kleinen Anfängerlift „Pofel“ und die Rodelbahn am Westrand des Ortes oder die Skigebiete Schöneben und Nauders bequem erreichen können.

Die Inhaberfamilie Maas steht ihren Gästen jederzeit hilfreich zur Verfügung, mit dem Ziel, ihnen einen bequemen Urlaub zu ermöglichen. Auf Wunsch organisieren sie den Gästen zum Beispiel täglich einen Frühstückskorb.

Daten zum Bau:

sieben Ferienwohnungen

Hauptstraße 5, 39027 Reschen

info@residence-lex.com

Telefon: 0039 3402744204

oder 0049 1791422326

Inhaber: Albert und Elke Maas

Klimahaus: A

Bauzeit: Juli 2017 bis Juli 2018

Architekt: Peter Oberhofer

Heizung: Fernheizwerk Reschen