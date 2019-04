Einkaufserlebnis im neu gestalteten Konsum

Laas - Nach zweimonatigen Umbauarbeiten öffnete der „Konsum“ am Hauptplatz von Laas am Samstag, den 6. April 2019 seine Tore - mit Segnung durch Herrn Pfarrer Roland Mair, mit Ehrengästen und einem Umtrunk für die vielen Besucherinnen und Besucher. Gefeiert wurde gleichzeitig auch der 60. Geburtstag der Konsumgenossenschaft.

von Magdalena Dietl Sapelza

Hell, luftig und übersichtlich zeigt sich der Lebensmittelbereich des Konsums, mit Haushalts- und Schreibwaren, mit Hygieneartikeln, Zeitungen und anderen Waren im Parterre, genauso wie die Konfektionsabteilung im Obergeschoss.



Wie wichtig der „Konsum“ am Hauptplatz von Laas für die Nahversorgung der Menschen ist, wurde vielen erst richtig bewusst, als das Geschäft in der Umbauphase kurzzeitig geschlossen war. Das unterstrichen BM Andreas Tappeiner und der Hds-Bezirkspräsident Dietmar Spechtenhauser bei der Eröffnung. Sie gratulierten dem Vorstand der Konsumgenossenschaft mit Obfrau Annemarie Rieger Götsch zum gelungenen Werk und wünschten dem Team um Geschäftsführerin Klaudia Telser weiterhin viel Erfolg. Telser hofft, dass die Dorfgemeinschaft weiterhin hinter der Einrichtung steht. Die Mitarbeiterinnen haben während des Umbaus Urlaub abgebaut, aber auch tatkräftig mitgeholfen, denn Kundinnen und Kunden konnten während der Schließung Waren bestellen, die in einem zweiten Moment im Tschengelser Ladele, das zur Gensossenschaft gehört, ausgeliefert wurden. Lieferservice ist ein Teil der Dienstleistung des „Konsums“. Das Mitarbeiterteam freut sich nun, in den neuen Geschäftsräumen zu arbeiten.

Gelungener Umbau

Begeistert vom Umbau zeigten sich die vielen Gäste, die zur Eröffnung gekommen waren. Von der Eingangstür eröffnet sich ein freier Blick. Alles scheint größer und transparenter, auch weil die Mittelstellagen nicht zu hoch angelegt sind. Große Fenster, ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept, helle Wände und Böden sorgen für Leichtigkeit. Unter- und Obergeschoss bilden eine harmonische Einheit, verbunden mit einem zentralen Treppenaufgang an der Südseite und einem geräumigen Lift, der auch für Kinderwagen geeignet ist. Der Vorstand der Genossenschaft hatte anfangs nur die Umgestaltung des Untergeschosses ins Auge gefasst. Mit der Planung wurde Arnold Rieger vom Bau- und Vermessungsbüro in Eyrs beauftragt. Doch angesichts der Tatsache, dass beide Etagen bautechnisch zusammenhängen, wurde nach eingehenden Überlegungen entschieden, die zeitgemäße Neugestaltung des gesamten Gebäudes in Angriff zu nehmen.

Eine nähere Kontrolle der Elektroinstallationen vor dem Hintergrund der geltenden Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen, führte letztendlich zum Entschluss, auch das Obergeschoss umzubauen, erklärte Geometer Rieger. Das war eine lohnende Entscheidung.

Auch beim Umbau blieb der Vorstand der Konsumgenossenschaft seinem Motto treu: „Lokale Produkte und Regionalität“. Die am Umbau beteiligten Firmen stammen mit wenigen Ausnahmen (Lift) entweder aus Laas oder aus der näheren Umgebung. Annemarie Rieger lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmen. Er dankte auch den Anwohnern für das Verständnis während der Bauphase.

Lebensmittel und Konfektion

Im Zuge des Umbaus wurden Geschäftskonzept und Logo für den „Konsum“ überarbeitet. Die Konsumgenossenschaft ist Mitglied bei SAIT (consorzio delle cooperative consumo) und bezieht dort einen Teil der Produkte im Lebensmittelbereich. Ein Schwerpunkt liegt wie eh und je auf lokalen und regionalen Produkten. Die Bio-Zertifizierung hat es möglich gemacht, die Palette an frischen Bioprodukten zu erweitern. Brotwaren liefern mehrere Vinschger Bäckereien. Luftig und übersichtlich konzipiert ist auch die Konfektionsabteilung im Obergeschoss. Alles ist überschaubar, und es macht sichtlich Spaß, sich dort neu einzukleiden. Das Sortiment ist mit Geschmack gewählt und umfasst Säuglingsbekleidung, Unterwäsche, sportliche und modische Kleidung für Jugendliche, Damen und Herren bis hin zu Übergrößen. Für jeden Anlass finden Kundinnen und Kunden das Passende zum Anziehen. Derzeit steht eine große Auswahl an hübschen Erstkommunionkleidern bereit.

Konsumgenossenschaft

Vor 60 Jahren am 1. März 1959 wurde der Konsumverein mit 50 Mitgliedern gegründet. Ziel war es, den Arbeiterfamilien eine Möglichkeit zum günstigen Einkaufen zu bieten. 1964 beschloss die Mitgliederversammlung das alte „Ortler Geschäft“ (heutiger Standort) am Hauptlatz von Laas zu kaufen und umzubauen. Das Angebot im „Konsum“ wurde im Laufe der Jahre ständig erweitert. Immer wieder kamen auch neue Mitglieder dazu.

Erklärtes Ziel der Genossenschaft ist es bis heute, kostendeckend zu arbeiten und den Mitgliedern beste Einkaufskonditionen zu bieten. Getätigte Rücklagen dienen ausschließlich der Infrastrukturverbesserung. Das Geschäft steht heute allen offen. Die Genossenschaftsmitglieder haben jedoch den Vorteil, dass sie von regelmäßigen Aktionen profitieren können.

Elf Mitarbeiterinnen aus Laas und Umgebung, mehrere in Teilzeit angestellt, betreuen die Kundinnen und Kunden. Auf Anfrage der Bürger von Tschengls entschied sich der Vorstand 2015, den von der Schließung betroffenen Laden im Ort zu übernehmen und dort die Nahversorgung zu garantieren. Der Laden in Tschengls wurde renoviert und am 16. Jänner 2016 eröffnet. Eine Mitarbeiterin ist dort tätig. Die Einrichtung wird gut angenommen und ist auch dank der Kaffee-Ecke zu einem beliebten Treffpunkt geworden.

Mitgliedschaft und Vorstand

Heute zählt die Konsumgenossenschaft Laas 560 Mitglieder. Mit einer einmaligen Zahlung von 25,82 Euro (Geschäftsanteil 50.000 Lire von einst) können alle Interessierten Mitglieder werden, auch jene, die außerhalb der Gemeinde Laas wohnen. Mit dem Genossenschaftsanteil übernimmt das Mitglied keine Haftung. Die Weichen für die Konsumgenossenschaft stellt der Vorstand: Diesem gehören derzeit an: Annemarie Rieger Götsch (Obfrau), Renato Cristelli (Obfrau Stellvertreter), Gabriele Markart, Natali Platzer, Renate Gruber, Johann Pircher und die Geschäftsführerin Klaudia Telser, die die Geschicke seit 2011 mit Bedacht in ihren Händen hält. Sie lädt alle Interessierten herzlich ein, im „Konsum“ in Laas vorbeizuschauen und sich vom gelungenen Umbau und vom vielfältigen Angebot selbst zu überzeugen.

Infos zum Umbau Konsum Laas:

Bauherr: Konsumgenossenschaft Laas

Planung und Baubegleitung: Bau und Vermessungsbüro Geom. Arnold Rieger Eyrs

Beteiligte Firmen: Laas und Umgebung (siehe Anzeigen)

Bauzeit: Beginn: 29.11.2018, Wiedereröffnung: 6. April 2019.

Fußbodenheizung und Anschluss am Fernheizwerk LEEG Laas

Kühltheken mit Wärmerückgewinnung und geschlossene Kühlregale

Stromsparendes Beleuchtungskonzept mit LED-Lampen

Im Zuge der Arbeiten wurden zirka 120 Tonnen Bauschutt abtransportiert, 6.000 kg Eisen und Stahl verbaut, 5 km Lehrrohre verlegt und 10 km Kabel und Drähte gezogen.