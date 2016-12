Weihnachten im Schuhkarton

Schlanders - Fleißige Helfer kontrollieren, ergänzen, kleben und befüllen bereits schon seit Tagen die Schuhkartone für die traditionelle Weihnachtsaktion. Im Vinschgau gibt es die Aktion nun seit ungefähr 15 Jahren und viele Familien sind jährlich mit einem oder auch mehreren Geschenken dabei.

In 14 Annahmestellen von Rabland bis zum Reschen wurde in diesem Jahr über 500 Pakete abgegeben. In diesen Tagen öffnen fleißige Helferinnen alle Kartone, ergänzen da und dort und stellen neue Pakete mit den erhalten Spenden zusammen. Zum Schluss wird jedes Paket gut verschlossen, damit es seine weite Reise unbeschadet antreten kann. Im heurigen Jahr kommen die südtiroler Pakete nach Bulgarien, Serbien und Montenegro. Linde Oester, die Koordinatorin fürs Vinschgau, war im letzten Jahr bei der Verteilung in Rumänien dabei und die Erfahrung, welche Freude die Kinder über die Geschenke hatten, haben sie nochmals bestärkt weiterzumachen. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist in ein großes Netzwerk eingebunden und vor allem in jenen Ländern mit Freizeit- und Schulangeboten gekoppelt. Kinder die eine Nachmittagsbetreuung, Kindergärten und Schulen besuchen oder in einem Waisenhaus leben, werden zur Vergabe eingeladen, denn den Mitarbeitern ist es wichtig, dass die Kinder Bildung und Erziehung genießen und mit den Paketen einen Glücksmoment mit Wertschätzung und Anerkennung erfahren dürfen. Die Kinder freuen sich sehr über persönliche Mitteilungen, Bilder und Fotos und somit hinterlassen diese Schuhkartone ihre Spuren. An alle frohe und gesegnete Weihnachten! (bw)