Jugendhaus Phönix mit „Spielestandl“ am Frühlingsmarkt in Schluderns

Das Märktekomitee von Schluderns hat es sich zur Aufgabe gemacht die Schludernser Märkte wieder mehr aufleben zu lassen.

Der letzte Markt der am 13. Mai stattfand, war der Frühlingsmarkt, bei dem auch einige Schludernser Vereine mit tätig waren, so auch das Jugendhaus Phönix. 10 Jugendliche des Jugendhauses gemeinsam mit dem Vorstand und der Jugendarbeiterin haben Schmink- und Spielestandlen für Kinder organisiert und durchgeführt. So wurden wieder zahlreiche Kindergesichter zu Schmetterlingen und Tigern geschminkt. Viel Freude hatten die Kinder auch am Flaschenfischen und Dosenwerfen, bei welchen die Kinder Nowgetränke und Süßigkeiten gewonnen haben. Bedanken möchten wir uns auch beim Dorflodn für das bereitstellen der Getränke.