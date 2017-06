Die Jugend als Kunde und Trendsetter

in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Obervinschgau - Die Jugendphase beginnt immer früher und endet immer später. Jeder und Jede will „jung sein“, so wurde Jugend zum Trendsetter. Diese Entwicklung haben weltweit Unternehmen schon lange erkannt und bemühen sich vor allem um die jüngste Zielgruppe, obwohl diese am wenigsten Geld besitzt.



Um die Jugend für sich zu gewinnen werden Vorbilder mit hohem Bekanntheit- und Beliebtheitsgrad engagiert. Das größte Vorbild für die deutsche Jugend ist der aus der Türkei stammende Schauspieler Elyas M’Barek. Hinter ihm folgen vor allem Youtuber und Fußballer. So zum Beispiel Bayern-Profi Jerome Boateng, der von der Marktforschung mit 69 von 100 Punkten bewertet wird und vor allem durch seine „Sympathie, Attraktivität, Identifikation, Vorbildfunktion und seinen Modegeschmack“ beim jungen Kunden punktet. Modeketten arbeiten mit diesen Vorbildern, denn sie sprechen die gewünschte Zielgruppe direkt an und geben an was „in“ oder ein absolutes „must-have“ ist.

Der wohl bekannteste Youtube-Star ist der durch seine Narben und Tätowierungen unverwechselbare LeFloid. Zweimal die Woche kommentiert er aktuelle Themen und sorgt vor allem für Unterhaltung. Mit drei Millionen Abonnenten ist seine Reichweite so eindrucksvoll, dass 2015 sogar Bundeskanzlerin Merkel zum Interview kam. Inzwischen gibt es 28.670 aktive Youtube Kanäle. Nur 63 davon haben über eine Million Abonnenten wie LeFloid. Die Reichweite kommt nicht von ungefähr, sondern benötigt auch einiges an Arbeit. Ein dreiminütiges Video entspricht einen Gesamtaufwand von über 350 Minuten. Mit Alex Vieider gibt es auch einen Südtiroler der sich darin probierte, mit seinem Leben zu unterhalten. Immerhin brachte er es auf 8.000 Gefällt-Mir-Angaben auf Facebook.

Erfolgreiche Youtuber sind aber nicht nur jung und lustig, sondern vermarkten sich auch hervorragend. Die bekannte Mode-Bloggerin Daaruum präsentiert Produkte in ihrer eigenen Wohnung vor einer Million Abonnenten und kassiert für jeden Werbeauftrag 12.800 Euro. Alleine ein Foto auf Instagram kostet 2.970 Euro. Dahinter steckt ein großes Netzwerk. Bereits eine Produktplatzierung mit 10.000 Aufrufen kostet das Unternehmen 525 Euro.

Beeinflusst durch ihre großen Vorbilder wird die Jugend selbst zum wichtigsten Bestandteil der Werbung gemacht. Die Jugend wird zum Trendsetter und vor allem aus diesem Grund zum wichtigsten Kunden.

Der Jugenddienst Obervinschgau hat gemeinsam mit der Jugendgruppe des Weißen-Kreuz Mals und dem Jugendhaus Phönix Schluderns Videobeiträge gedreht, die ab Anfang der nächsten Woche alle zwei Tage auf der Facebook-Seite des Jugenddienst Obervinschgau veröffentlicht werden.