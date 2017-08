Paintball Turnier

Jugendclub Taifun Martell - Der Jugendclub Taifun Martell organisierte in Zusammenarbeit mit dem Jugendrat Martell am 15. Juli ein Paintball Turnier. Jeder der Lust und Laune hatte, sich mit Farbkugeln beschießen zu lassen konnte sich anmelden und am Turnier teilnehmen.

Gespielt wurde fünf gegen fünf in zwei verschiedenen Spielmodi. 14 Mannschaften traten von 14 Uhr mittags bis weit in die Nacht hinein gegeneinander an. Das etwas andere Turnier lockte auch viele Zuschauer an, die hauptsächlich die Mannschaften aus dem Martelltal tatkräftig anfeuerten. Rundherum sorgten der Verein und der Jugendrat natürlich auch fürs leibliche Wohl mit köstlichen Burgern und eiskalten Getränken. Zum Abendprogramm gesellte sich dann noch DJ Erazer hinzu um den verbleibenden Besuchern nochmal ein wenig einzuheizen. Alles in allem war es ein sehr gelungenes Turnier und der Jugendclub Taifun mit dem Jugendrat Martell möchten sich noch einmal bei allen Teilnehmern und Besuchern bedanken. Zu guter Letzt gratulieren wir nochmal dem Gewinnerteam des Turniers der „Animalfarm“.