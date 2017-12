Europa Park Fahrt

der Jugendtreffs „All In“ Kastelbell-Tschars, „ChillOut“ Latsch, „Time Out“ Schnals und des Jugendzentrum „Freiraum“ Schlanders

Bald ist es soweit und einige Jugendtreffs vom Vinschgau fahren in den Europapark! 2 Tage lang werden Achterbahnen gefahren, Attraktionen bestaunt und Loopings gedreht.

Los geht’s am 29. März früh morgens ab Kastelbell mit einem Reisebus, der uns über den Reschen zum Europapark Rust bringt. Wir verbringen die Nacht in beheizten Tipi Zelten und nach einem zweiten spannenden Tag voller Aktion geht es am 30. März wieder zurück nach Hause. Kosten für Busfahrt, 2-Tages-Eintritt und Übernachtung mit Frühstück sind 190 €. Nähere Infos findet ihr in den verschiedenen Jugendtreffs. ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmerzahl und Anmeldeschluss am 31.12.2017