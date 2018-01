Frischer Wind beim Benefizkonzert

Schluderns - Das Benefizkonzert „Einklang and Friends“ am vergangenen 9. Dezember 2017 im Kultursaal von Schluderns in Memoriam Martina Sapelza begeisterte wiederum rund 500 Besucherinnen und Besucher mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm, humorvoller moderiert von Christl Stocker Perkmann.

Das Benefizkonzert fand bereits zum vierten Male unter der Trägerschaft der Heimatbühne Schluderns statt, deren Regisseurin sie ist. Für frischen Wind sorgten die Sängerinnen und Sänger der zweiten Klasse A der Mittelschule Glurns mit Lehrerin Franziska Hofer und deren Schwester Elisabeth, sowie die jungen Musiker Janis Ortler und Noah Patscheider. Viel Applaus erhielten auch Sophie Sagmeister mit ihrem bezaubernden Flötenstück (betreut von Lehrerin Judith Felderer), die Ziehharmonikaspielerin Stefanie Dietl, die Klavierspielerinnen Flora Stecher Alonso Lilli sowie die kleine Sophie Lingg. Der Reinerlös des Abends (inklusive weiterer Spenden) von insgesamt 6.450 Euro ging zum zweiten Mal an den „Vinzibus“ in Bozen. Dieser versorgt Obdachlose tagtäglich mit warmem Essen und mit Decken. Dass wiederum der Vinzibus bedacht wurde, hängt mit dem Besuch einiger Mitglieder der Gruppe Einklang zusammen, die mit Vertretern der Heimatbühne Schluderns, darunter Obmann Josef Trafoier, die Essensausgabestelle am Verdiplatz besucht hatten. Dort wurde ihnen bewusst, dass es im reichen Südtirol viele hungrige Menschen gibt.

Den Erlös des ersten Benefizkonzertes 2014 (organisiert von Martina Sapelza) erhielt die Südtiroler Kinderkrebshilfe Regenbogen. 2015 wurde die Vinzenzgemeinschaft Vinschgau bedacht. Die Unterstützer des Konzertes waren wiederum die Raiffeisenkasse Prad-Taufers, die Gemeinde Schluderns, Wein Plus Karner, Firma LICO, Blumen Iwancha/Gärtnerei Schenk. Nach einem Aufruf brachten Konzertbesucher Decken, Schlaf- und Rucksäcke mit, die die Vinzibus-Verantwortlichen um Paul Tschigg erfreut für ihre Schützlinge in Empfang nahmen. „Derzeit verbringen in Bozen rund 80 bis 100 Menschen die kalten Nächte im Freien, weil alle Notunterkünfte überfüllt sind“, sagt Tschigg. Darunter sind viele Flüchtlinge, die auf ihrem Weg in den Norden in Bozen stranden. (mds)