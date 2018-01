Winter Wonderland - Girlscamp

Jugendzentrum JuMa – Jugendtreffs Oberland – Jugendtreff Burgeis – Jugendtreffs Tarsch und Tschengls

Auf zum WInterwonderland-Camp! Nach den erfolgreichen Sommergirlcamps kommt nun die Winteredition!

Am 24. bis 25. Februar heißt es Bühne frei (oder Tür auf?) für den Winter! Geschützt in einem warmen Raum werden wir entführt, es gibt ein „Winterlagerfeuer“, Nachtschwimmen, Schlafsackkino und vieles mehr!

Sei auch du mit dabei, melde dich bei einem der teilnehmenden Jugendtreffs/Zentrum an!

Jugendzentrum JuMa Mals bei Veronika: 327 83 52 518

Jugendtreffs Oberland bei Jutta: 320 48 49 198

Jugendtreff Burgeis bei Helene: 388 79 78 864

Jugendtreffs Tarsch & Tschengls bei Myri: 328 55 88 131