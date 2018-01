Ready for English in Action?

Mals - Intensivsprachwoche am Oberschulzentrum Mals

Kürzlich war es am Oberschulzentrum Mals wieder soweit – eine ganze Woche lang hieß es für 42 Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen der Fachoberschule für Wirtschaft (FOWI) und des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums (SOGYM) Englisch reden mit Native Speakers aus Großbritannien, ganz ohne Prüfungsstress und Notendruck, aber mit viel Spaß.



Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Fremdsprachenkenntnisse sicherer anzuwenden und Hemmungen bei der Anwendung der Fremdsprache abzubauen. Außerdem erhielten sie auch einen Einblick in die britische Kultur, z.B. beim Kochen von typischen Gerichten aus der Heimat der Workshopleiter.

Die nunmehr 5. Auflage dieses besonderen Projektes ist inzwischen ein fixer Bestandteil des Sprachförderungskonzeptes in allen drei Schultypen des Oberschulzentrum Mals geworden und wird im Mai in der Sportoberschule weitergeführt.