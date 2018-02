Großes Interesse am Tag der offenen Tür

WFO Schlanders - Aus zwei Schwerpunkten dürfen Schülerinnen und Schüler an der WFO wählen. Der Schwerpunkt - Wirtschaft und Tourismus - richtet sich an jene, die wirtschaftliches Fachwissen suchen und sich auch im Bereich Tourismus Kompetenzen aneignen wollen.

Der Schwerpunkt - Wirtschaft und Sport - hingegen bündelt Kompetenzen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Rechtskunde mit einer sportlichen und gesunden Lebenshaltung. Die fiktive Übungsfirma in der 4. Klasse - Höhepunkt in der Ausbildung - war eine der Stationen beim Tag der offenen Tür am 27. Jänner. Der Rundgang führte Mittelschüler und deren Eltern an mehreren verschiedenen Stationen vorbei, die Einblick in den Schulalltag und die Ausbildung gaben. Den unterhaltsamen Teil übernahmen die Schulband und die Theatergruppe, die das Theaterstück „Die Kaiserin der WFO“, einmal am Vormittag und das zweite Mal am Nachmittag aufführten. Es herrschte großer Andrang beim Tag der offenen Tür, die Schülerinnen und Schüler der WFO gaben sich alle Mühe sämtliche Fragen der Mittelschüler zu beantworten und einen möglichst breitgefächerten Eindruck zu hinterlassen. (ap)

Fotos: Emi Massmer