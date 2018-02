Offene Türen

Sprachen- und Realgymnasium Schlanders - Es herrschte eifriges Treiben in den Klassenzimmern und Schulgängen am vergangenen 3. Februar.

Am Real- und Sprachengymnasium standen die Türen offen, um interessierten Mittelschülern und Eltern Einblicke in die beiden Oberschulen zu geben. Informationen zu den Schulschwerpunkten wechselten sich mit jenen über die grundlegende Ausbildung am Real- und Sprachengymnasium ab. Interessiert horchten die Schüler den Auslandserfahrungen von Magdalena Klotz, Felix Mitterer und Mathias Lechtaler. Im vierten Schuljahr ist es möglich ein Auslandsjahr zu absolvieren, vor allem um die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Viel Applaus erntete die Theatergruppe des Real- und Sprachengymnasiums für ihre inszenierten Stücke „Äpfel“ und „Rittersleut“. Schulchor und Schulband sorgten ihrerseits für Unterhaltung und luden ein bei Kaffee und Kuchen in der Veranda die gewonnenen Eindrücke nachwirken zu lassen. (ap)