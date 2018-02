TFO-Oberschüler sind gefragte Fachkräfte

TFO Schlanders - Beim Tag der offenen Tür an der TFO in Schlanders, der ehemaligen „Gewerbeoberschule“, stand neben den genutzten Schulräumlichkeiten auch die Besichtigung des Neubaues im Mittelpunkt. Der Neubau ist fertig gestellt, die Einrichtung ist ausgeschrieben. Ein Teil der Einrichtung ist bereits vergeben, wie die Direktorin des Oberschulzentrums Schlanders Verena Rinner vermelden konnte.

Die lang ersehnten, großzügigen und lichtdurchfluteten Räume stehen jedenfalls bereit. Im laufenden Februar werden die zwei Klassen, die bisher im alten Schulgebäude nicht mehr Platz und in der Schulbibliothek und im Gymnasium Unterschlupf gefunden hatten, in die neue Schule einziehen. Bis zum Schuljahr 2015/16 waren die Klassen in zwei Containern untergebracht, welche im Zuge der Baustelleneinrichtung abgebaut worden sind. Die Einrichtung der mobilen Klassenzimmer wird in der ersten Phase des Umzuges ihren Dienst tun.

Im Laufe des Frühjahres sollten die Grundeinrichtungen wie Tafeln und die digitalen Ausstattungen, die Einrichtungen der Verwaltungsräume, die Ausstattung Turnhalle eingebaut und

montiert sein. Die Direktorin hofft, im April mit allen Klassen ins neue Schulgebäude übersiedeln zu können. Auch das Hauptbüro mit dem Direktionssitz des Oberschulzentrums Schlanders wird an die TFO verlegt werden. So profitieren gleich zwei Schulen von den neuen Räumlichkeiten. Denn in der WFO werden durch den Büroumzug dringend notwendige Räume frei.

Die technologische Fachoberschule erfreut sich großer Beliebtheit. Die Schwerpunkte der Schule bieten tolle Ausbildungsplätze. Die Schwerpunkte sind Maschinenbau, Mechatronik und Energie. Ab der 3. Klasse sind die Hauptfächer Mechanik, Konstruktion, Technologien, Systeme, Automation. Fächer also, die in der Berufswelt in Handwerk und Industrie sehr gefragt sind. Die Berufschancen nach der gediegenen technischen Ausbildung an der TFO sind ausgezeichnet. Ausgezeichnet sind auch die Vorbereitungen auf ein Weiterstudieren an technischen Hochschulen oder an Universitäten.

Die TFO in Schlanders bietet Schnuppertage, welche nach Vereinbarung über das Sekretariat jederzeit möglich sind.