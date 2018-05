1 Schloss – 8 Musiker – 37 Nachwuchstalente

Burg Ehrenfels/Südtirol/Vinschgau - Vom 27. April bis zum 01. Mai lud AFZACK zum Sound Lab in die Burg Ehrenfels. 37 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren nahmen am Workshop in der Schweiz teil, der von acht Musikschaffenden aus Südtirol begleitet wurde.



Fünf Tage lang wurden die alten Gemäuer zum Experimentierplatz für musikbegeisterte Jugendliche aus ganz Südtirol. Beim Sound Lab wurde nach Lust und Laune alles ausprobiert: von Songwriting bis Soundproduktion, von Stimmtraining bis Tontechnik. Dabei konnten die Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und voneinander und miteinander lernen. „Bei Sound Lab geht es darum musikbegeisterte junge Menschen zusammenzubringen und die Freude des gemeinsamen Musizierens zu teilen. Wir wollten ein Setting schaffen wo sich junge Leute wohl fühlen und das tun können, was sie gerne tun.“, erklärt Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend. Nicht nur für die Jugendlichen, auch für die Coaches war das Projekt eine Bereicherung. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man die eigene Erfahrung auf musikalischer Ebene jungen Menschen weitergeben kann. Auf der anderen Seite ist es für mich immer das Schönste, dass ich vor allem auch etwas von den Jugendlichen lerne.“, erzählt Markus „Maggu“ Mair. Der Vinschger Musiker war als einer der acht Coaches mit dabei.

AFZACK will mit solchen Projekten, Jugendlichen eine Plattformen bieten, wo sie sich wertefrei entfalten, Neues lernen und ihre Begabungen erforschen können. Mit Experten an ihrer Seite können sie ihre Ideen in Eigenregie umsetzen und ausarbeiten, mit so viel Freiheit wie möglich und ohne fixem Programm. Das Experiment Sound Lab auf Burg Ehrenfels ist gelungen und alle Beteiligten blicken auf fünf intensive und vor allem erfolgreiche Tage zurück. (cg)