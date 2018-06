Jugendtreff "Time Out" Schnals goes Gardasee

Schon lange hatten die Schnalser Jugendlichen geplant gemeinsam ein paar Tage am Gardasee zu verbringen und Anfang Juni war es soweit:

Ausgerüstet mit Koffern und Rucksäcken starteten die Schnalser Mädels gemeinsam mit der Jugendarbeiterin Magdalena zu drei tollen Tagen nach Peschiera. Mit dem Flixbus ab Meran, ging es nicht ganz so flix wie geplant nach Peschiera. Dort angekommen gab es dann ein tolles und abwechslungsreiches Programm. Von der Stadterkundung in Peschiera über einem Spaziergang in Sirmione, Bootsfahrt über den Gardasee, schwimmen und Sonnenbaden in Peschiera bis hin zur Teilnahme einer Tanzveranstaltung vor Ort war alles dabei. Und weil es so toll war, wird das nächste Abenteuer nicht lange auf sich warten lassen.