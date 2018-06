Projekt EU

Mals/Brüssel - VWL-Projekt EU am SOGYM des Oberschulzentrums Mals mit Lehrfahrt ins Europäische Parlament:

Das heurige VWL-Projekt in den vierten Klassen des SOGYMs stand im Zeichen der EU.

Sieben Projektgruppen erarbeiteten mit ihren Projektbetreuern/innen Unterthemen zur EU und präsentierten kürzlich die neu erworbenen Erkenntnisse vor Schülern/Schülerinnen und Presse.

Höhepunkt dieses Projektes war die Lehrfahrt ins Europäische Parlament nach Brüssel Ende Februar dieses Jahres. Europaparlamentarier Herbert Dorfmann empfing die Schüler/innen im Europäischen Parlament und gewährte einen Einblick in seine Aufgaben. Er stand den Schülern/innen Rede und Antwort und wies auf die Wichtigkeit dieser Europäischen Institution hin. ER ist z. B. der Meinung, dass der „Brexit“ keine Nachahmungseffekte nach sich ziehen werde.

Die Lehrfahrt nach Brüssel wurde auch dazu genutzt, das Außenamt der Europaregion zu besuchen. Frau Caminades erklärte mit ihrer Mitarbeiterin Frau Chiarel den Schülern/innen ihre Aufgabenbereiche und sie zeigten Möglichkeiten auf, ein Praktikum in einer europäischen Institution zu absolvieren.

Da das Thema EU sehr vielseitig und aktuell ist, wird es auch im nächsten Schuljahr Thema des Schwerpunktprojekts am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Mals sein.