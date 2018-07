Sk8 n‘ Jam auf dem Funpark Naturns mittlerweile ein Klassiker

Seit fünfzehn Jahren gehört der Skatecontest zum festen Programm des JuZe Naturns

und ist auch in der Skaterszene ein fixer Termin

15 Jahre hat der Skatecontest nun schon auf dem Buckel – Grund genug, ihm den Beinamen Naturno Classic zu verpassen.

Auch in der Skaterszene ist der Contest sehr beliebt, auch wenn es kein Preisgeld, sondern „nur“ super Sachpreise durch die Bereitstellung vom Lil-Fakie Skateshop gibt. Aufgrund der Erfahrungen mit heißen Temperaturen in den Vorjahren, wurde in diesem Jahr der Beginn des Contests auf 17.00 Uhr verschoben. Vielen aus der Szene schien dies nichts auszumachen - bereits gegen Mittag kamen trotzdem schon viele Skater zum Funpark um sich einzufahren und ihre Tricks und Runs zu testen.

Achtzehn motivierte Fahrer aus Nah und Fern meldeten sich für den Contest an. Aufgeteilt in die zwei Alterskategorien Under 14 und Over 14 traten die Freizeitsportler gegeneinander an und präsentierten den vier Judges (Punkterichtern) ihre Runs. Bewertet wurden sie in den Kategorien Trick, saubere Fahrt und Technik.

Zuerst mussten die Jungs in Qualifikationsruns in Dreiergruppen ihr Können unter Beweis stellen. Anschließend standen sich die drei besten Skater der jeweiligen Altersgruppe gegenüber und traten noch ein letztes Mal gegeneinander in Einzelruns an. In der Kategorie Under 14 konnte sich Nikolas Ladurner gegen die zwei Lokalskater Leon Gitterle und Marco Stankovi durchsetzen. In der Kategorie Over 14 überzeugte Giuseppe Cola mit seinem Run die Jury am meisten und sicherte sich den ersten Platz vor Matthias Vesco und Luca Vignozzi.

Knapp hundert Zuschauer waren im Laufe des Nachmittages zum Funpark gekommen, um die Skater zu unterstützen. Sie kamen voll auf ihre Kosten und sahen von Ollis, Kickflips, Fakie Flips und Grinds.*

Insgesamt war es wieder ein super Tag mit viel guter Laune und toller Atmosphäre, zu der auch der DJ und die Speaker beigetragen haben. Ein großes Dankeschön gilt auch den Judges und unseren freiwilligen Helfern, auf deren Mitarbeit wir nicht verzichten können.

*Wörterbuch Skatersprache:

Olli: bei diesem Sprung befinden sich Skater und Bord komplett in der Luft und das Board scheint an den Füßen zu kleben ohne dass der Skater es mit seinen Händen festhält. Der Olli ist die Grundlage für viele andere Tricks und daher sollte jeder Skater diesen zu Beginn lernen Sprungtechnik

Kickflip: der Kickflip ist die Steigerung des Ollis, bei dem das Board im Sprung vertikal nach oben gekickt wird und sich in der Luft um die eigene Achse dreht, bevor der Skater wieder auf dem Board zur Landung ansetzt

Fakie Flip: Fakie bedeutet in der Skatersprache rückwärts. Der Fakieflip ist wie ein Kickflip, nur dass dabei der Skater rückwärts auf dem Board steht und auch wieder landet

Grind: (to grind = schleifen/rutschen) Grind bezeichnet beim Skateboarden das Entlangrutschen mit zwei oder einer Achse des Boardes über ein Hindernis (Kante, Geländer)