Die Mittelschule Latsch feiert ihre Absolventen!

MS Latsch - Auch im heurigen Schuljahr ließ es sich die Mittelschule Latsch nicht nehmen, die 61 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen, die alle die staatliche Abschlussprüfung erfolgreich bestehen konnten, hochleben zu lassen.

Viele Eltern, Freunde und Lehrpersonen feierten mit und sorgten dafür, dass die Aula der Mittelschule bis auf den letzten Platz belegt war.

Die Lehrperson Nadja Senoner führte wie gewohnt gekonnt durch den Abend. Neben der Diplomvergabe stand auch ein Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr auf dem Programm. Direktor Stefan Ganterer hob dabei den Schneeerlebnistag mit der Bergrettung, den Erste-Hilfe-Tag (mit Sonia Gorfer, Edi Gurschler vom Weißen Kreuz und Notärztin Nicole Ritsch) und das Projekt mit der Lebenshilfe (mit Hansjörg Mahlknecht) hervor. Nur durch die freiwillige und kostenlose Hilfe vieler Beteiligter seien solche tollen Aktivitäten möglich, welche die Koordinatorin Barbara Pichler auch sicher im nächsten Jahr planen werde. Auch die durch den großzügigen Beitrag der Raiffeisenkasse Latsch finanzierte traditionelle „Begabtenfahrt“, die heuer 12 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen in die Toskana führte, war ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Die professionelle filmische Aufbereitung der Aktivitäten durch die Lehrperson Thomas Gurschler sorgte dafür, dass die für die Schüler unvergesslichen Ausflüge nochmals in Erinnerung gerufen wurden.

Abschluss und Höhepunkt des Abends war die Prämierung jener Schülerinnen, die mit der Höchstnote 10 abschließen konnten: Maria Gamper, Emma Stricker, Emma Nietzsch (10 mit Auszeichnung), Katharina Egger, Miriam Schwienbacher (10 mit Auszeichnung) und Valentina Breitenberger (im Bild von links nach rechts) erhielten, neben einem tosenden Applaus und den Glückwünschen des Direktors, jeweils einen Salewa-Rucksack der Raiffeisenkasse Latsch.

Bei einem gemütlichen Zusammensein mit Buffet und Umtrunk ließen die Schüler, Eltern und Lehrpersonen den Abend ausklingen und schlossen so die gemeinsame Mittelschulzeit gebührend ab.