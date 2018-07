„1,2 oder 3 – Wir waren dabei!”

Naturns - Für die 45 Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen der Grundschule Naturns erfüllte sich ein Traum, den seit dem Sendestart der Sendung 1977 viele Kinder träumen: Einmal bei der Kinderquizshow „1, 2 oder 3” dabei zu sein. Für Italien gingen die Kandidaten Noelle Greghi, Mathis Gutgsell und Evi Platzgummer auf Punktejagd.

Am Dienstag, 12. Juni reisten die Kinder mit acht Lehrerinnen nach München, wo für sie Fernsehen zum Anfassen auf dem Programm stand. Wie viele andere Grundschulklassen hatten sie sich beworben und wurden ausgewählt, Italien bei der Aufzeichnung der Show zu vertreten. In der Sendung zum Thema „Sand, Strand und Müll” traten sie bei kniffligen Fragen gegen Österreich und Deutschland an.

Bevor die Sendung in München aufgezeichnet wurde, konnten sich die Schüler die Bavaria Filmstudios anschauen. Im Anschluss ging es für die Proben ins Fernsehstudio, wo die Kandidaten für den Auftritt vorbereitet wurden. „Vor der Aufzeichnung musste auch das Publikum lernen, wann und wie zu klatschen ist, wann es einen Lacher brauchte und wann unsere Hände in die Höhe gehen mussten.”, berichtet die Fangemeinde aus Südtirol. Sie saß im Publikum und feuerte ihre Kandidaten an. Als der Kultspruch „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht“ von Moderator Elton gesprochen wurde, standen Noelle, Mathis und Evi oft richtig, bekamen 9 Bälle und landeten damit auf Platz 2. Ein Abenteuer, das den jungen Gästen einen beeindruckender Blick hinter die Kulissen der Medienwelt gezeigt hat. Mit Medaillen für die Kandidaten und jeder Menge schöner Erinnerungen, traten die Schüler die Heimreise an und können stolz sagen: „1, 2 oder 3 - Wir waren dabei!”.

Ausgestrahlt wurde die Sendung am 7. Juli im ZDF und am 8. Juli im KiKa und kann online nachgeschaut werden. (cg)