Action pur beim jump&run Camp

Beim Jungscamp verbrachten wir vom 11. bis 13. Juli drei actionreiche Tage. Zuerst ging es auf den Erlebnisberg Watles, wo wir umgeben von Kühen unsere Zelte aufbauten.

Trotz den kalten Temperaturen verbrachten wir dort zwei super Tage mit jede Menge jump’s & stunt’s auf dem Trampolin und dem freerun-parcours. Am dritten Tag ging es dann zum Lido Montiggler See und in die Trampolinhalle easyjump in Neumarkt.

Ein großes Dankeschön gilt dem Erlebnisberg Watles mit Team für

die Gastfreundschaft!