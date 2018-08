Ungewohnte Klänge auf dem „Strimmhof“ in Allitz

Allitz/Laas - So mancher, der in der ersten Augustwoche auf dem Tanaser Höhenweg unterwegs war, wird nicht schlecht gestaunt haben, als er auf dem sonst so ruhigen und stillen Weg plötzlich Musikklänge vernommen hat.

Ursache dafür waren rund 20 musizierende Kinder und Jugendliche der Jugend- und Musikkapelle Laas. Diese hatten sich, zusammen mit Kapellmeister Hansjörg Greis und Jugendleiter Michael Tröger vom 08. bis 11. August auf dem verwaisten Strimmhof eingenistet, sämtliche bewohnbaren Räume bezogen und kurzerhand den Stadel in einen Probenraum verwandelt. Während der vier Tage in Tanas wurden bei Teil- und Gesamtproben im Haus und im Freien einige richtig „coole“ Stücke einstudiert. Auch wenn die Musik im Vordergrund stand, kamen andere Freizeitbeschäftigungen und jede Menge Spaß nicht zu kurz. Spiele im Freien und im Haus, eine Wanderung auf die Allitzer Alm und lange Kartenabende sorgten für Abwechslung und „a mords Hetz“.

Durch die gute und schnelle Erreichbarkeit vom Dorf aus, kamen auch jeden Abend einige „ältere Jugendliche “ gerne vorbei um „a bissl zommzusitzen“ und mitzumachen. Somit wurde das Sommercamp 2018 wieder ein voller Erfolg, bei dem die junge Truppe der Jugend- und Musikkapelle Laas sich besser kennenlernen und neue Freundschaften schließen konnte – man kann also einmal mehr sagen, dass MUSIK VERBINDET.

Ein besonderer Dank geht an die Eigenverwaltung Laas mit Präsident Oswald Angerer, der durch die unkomplizierte Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten auf „Strimm“ das Sommercamp ermöglicht hat und damit den teilnehmenden Kindern eine unvergessliche Zeit beschert hat.