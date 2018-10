Ubernachtungsaktion im JuZe

16 Jugendliche übernachteten als Alternative zur geplanten Übernachtung im Bunker 23 von Freitag 28.09. auf Samstag 29.09. im Jugendzentrum Freiraum Schlanders.

Freitags um 18.00 trafen sich alle Beteiligten und es wurde besprochen, was zum Essen eingekauft werden soll und welche Aufgaben die Jugendlichen allein erledigen sollten. Nach dem Einkauf wurde dann gemeinsam gekocht, gedeckt, gegessen und abgespült. Anschließend wurden die Schlafplätze der Mädchen im 1. Stock und die der Jungs im Erdgeschoss vorbereitet sowie Singstar und verschiedene Wii-Spiele gespielt. Die Überraschung des Abends war dann eine von den Jugendarbeiterinnen Mella und Kathi geplante Schnitzeljagd. Dabei mussten die Jugendlichen in 2 Gruppen durchs Dorf ziehen, gemeinsam verschiedene Aufgaben erfüllen und Checkpoints erreichen. Am Zielort Skatepark wurde noch ein wenig geratscht und verstecken gespielt bevor es über die Sonnenpromenade wieder zurück ins JuZe ging. Um Mitternacht wurden dann leckere Nutellaomelettes gemacht und die restliche Nacht verging mit Musik, Spielen, Gesprächen und auch ein wenig Schlaf. Nach dem gemeinsamen Frühstück und Aufräumen gingen dann alle nach Hause.